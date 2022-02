Tutkija HS:lle: Myös Suomen ja Baltian suhteen voi tapahtua mitä tahansa

Ruotsalaisen asiantuntijan mukaan presidentti Vladimir Putin on valmis suurempaan sotaan.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Tomas Ries uskoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis suurempaan sotaan Euroopassa.

– Tiesimme, että hän on vaarallinen, mutta nyt näemme, miten vaarallinen hän todellisuudessa on. Hän on valmis hyökkäämään suuressa mittakaavassa naapurimaahan. Hän on valmis suurempaan sotaan, Ries sanoo Helsingin Sanomille.

Riesin mukaan presidentti Putin on nyt osoittanut, ettei hänellä ole lainkaan kunnioitusta eurooppalaisia rauhaa ja turvallisuutta koskevia normeja kohtaan. Hänen mukaansa tapa, jolla Putin perusteli hyökkäystä Ukrainaan oli niin mieletön, että jatkossa Putinin johtamalta Venäjältä voi odottaa mitä tahansa.

Dosentin mukaan tämä on hyvin huolestuttavaa myös Suomen ja Baltian maiden kannalta.

– Jos hän on valmis käyttämään tällaisia perusteluja Ukrainaa vastaan, Suomen ja Baltian suhteen voi tapahtua mitä tahansa, Ries sanoo.