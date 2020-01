Tutkija HBL:lle: Suomen metsäpalot moninkertaistuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmastonmuutoksen myötä luonnollisia metsäpalokausia tulee entistä useammin.

Suomen metsäpalot lisääntyvät merkittävästi ilmastonmuutoksen myötä, arvoi Hufvudstadsbladetin haastattelema asiantuntija.

Viime viikkoina mediat ovat uutisoineet Australian metsäpaloista, joista on käynnissä satoja. Perjantaina maan kaakkoisosassa kaksi suurta paloa kasvoi yhteen yhdeksi jättipaloksi, joka on alaltaan jopa 1,5 miljoonaa hehtaaria.

Meteorologisen instituutin erikoistutkija Ari Venäläisen mukaan vaikeat metsäpalot eivät ole yllättäviä. Venäläisen mukaan ilmastonmuutoksen myötä luonnollisia metsäpalokausia tulee entistä useammin.

– Palot muuttuvat myös voimakkaammiksi samassa tahdissa ilmastonmuutoksen kanssa. Sitä on vaikea laittaa numeroihin, mutta luonnolliset muutokset muuttuvat tiiviimmiksi ja voimakkaammiksi, Venäläinen sanoo.

Venäläinen uskoo, että myös Suomessa nähdään tulevaisuudessa suurempien metsäpalojen lisäksi myös muita poikkeuksellisia sääilmiöitä. Tilastollisesti on ennustettu, että vuosisadan loppuun mennessä metsäpalojen määrä kasvaa 150 prosenttia.

Nykyisin metsäpaloja on Suomessa vähän.

– Meillä on niin vähän metsäpaloja, että prosenttiluvusta tulee suuri. Siitä huolimatta voi varmuudella sanoa, että määrä moninkertaistuu ja riski suurille ja intensiivisille paloille kasvaa, Venäläinen sanoo.

– Sama on jo nähty Ruotsissa, jossa vuonna 2018 oli niin vaikeita paloja, että muut maat tulivat apuun. Meidän metsiemme rakenne on erilainen, mikä on meidän etumme, Venäläinen arvioi.

Venäläinen ei pidä mahdottomana, että ilmastonmuutoksen konkretisoituessa metsää palaa yli 10 000 hehtaarin alueella.

– Se tulee varmasti konkretisoimaan EU:n sisäistä yhteistyötä. Tulemme näkemään tilanteita, joissa omat resurssit eivät riitä.