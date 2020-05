Tutkija hämmästelee pääministerin retoriikkaa

Johanna Vuorelman mukaan valehteluväitteille pitäisi aina löytyä painavat perustelut.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon välille puhkesi ilmiriita sen jälkeen, kun Orpo väitti pääministerin väheksyneen eduskuntaa ja parlamentarismia.

Marin vastasi Twitterissä sanomalla, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä.

Tampereen yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan pääministeri käytti tapauksessa harvinaisen voimakasta retoriikkaa.

– Kovaa retoriikkaa pääministeriltä syyttää oppositiojohtajaa valehtelusta. Tällaisille väitteille pitäisi olla todella painavat perustelut. Niitä en jutusta tai eduskuntakeskustelusta löytänyt, Vuorelma sanoo.

Marin on vastannut Vuorelmalle jakamalla hänen ja Petteri Orpon välisen Twitter-väittelyn.

Tutkijan mielestä hallituksen linja on ollut epäselvä varsinkin sen suhteen, voiko epidemia hidastua liikaa.

– Orpon kysymys on perusteltu, samaa on pohdittu mediassa ja kansalaiskeskustelussa. Valheellisuudesta syyttäminen on hyvin arveluttavaa ja eduskuntapuheessa syystäkin sosiaalisesti sanktioitu, Johanna Vuorelma toteaa.

Hän huomauttaa, että aiheesta on käyty viime päivinä vilkasta keskustelua monilla eri areenoilla.

– Onko niin, että linjaa epäselvänä pitävät tutkijat, poliitikot, toimittajat ja kansalaiset eivät vain ymmärrä hallituksen ”täysin selvää” linjaa – että vika on kuulijassa, Vuorelma kysyy.

