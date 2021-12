Tutkija ennakoi: Tältä virustilanne näyttää ensi syksynä

Koronaviruksen omikronmuunnos on levinnyt viime viikkoina ennennäkemätöntä vauhtia ympäri maailman.

Fred Hutch -tutkimuskeskuksen virustutkija Trevor Bedford pitää rokotuskattavuuden lisäämistä ja kolmannen annoksen antamista tärkeimpinä yksittäisinä toimenpiteinä epidemia-aallon vaikutuksen lievittämiseksi.

Moderna- ja Pfizer-yhtiöt ovat ilmoittaneet kokeilevansa omikronia vastaan päivitettyä rokotetta jo ensi vuoden alkupuolella. Jatkossa tehosteannos voisi olla multivalenttinen eli sisältää suojaa useita eri virusmuunnoksia vastaan.

– Nopeasta leviämisestä huolimatta omikronia vastaan suunniteltua rokotettua ei saada valmiiksi ennen nykyistä aaltoa. Alkuperäisellä rokotteella annetun tehosteen on todettu tuottavan hyvän neutralointivaikutuksen muunnosta vastaan ja palauttavan suurelta osin suojan oireelliselta taudilta, Trevor Bedford tviittaa.

Hänen mukaansa päivitetyn rokotteen kliinisissä kokeissa on kyse pidemmän aikavälin arviosta. Uusi epidemia-aalto on mahdollinen noin yhdeksän kuukauden päästä.

– Kausivaihtelun, ajan myötä tapahtuvan immuniteetin heikkenemisen sekä delta- ja omikronmuunnosten kehittymisen vuoksi on hyvin todennäköistä, että kohtaamme SARS-CoV-2-aallon talvella 2022–2023.

Trevor Bedford vertaa tilannetta kausi-influenssaan, jota torjuvat rokotteet pyritään suunnittelemaan kiertävien viruskantojen mukaan.

– On hyvin mahdollista, että syyskuussa kierrossa on omikronin, deltan tai molempien seuraajia, Bedford sanoo.

