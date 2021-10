Tutkija energiakriisistä: Vladimir Putinilta turha odottaa apua

Mark Galeotti ei kuitenkaan usko Venäjän olevan kriisin takana.

Arvostettu Venäjä-tutkija Mark Galeotti ei pidä Venäjää Eurooppa koettelevan energiakriisin ja sähkön hinnan jyrkän nousun syynä. Venäjän presidentti Vladimir Putinilta on kuitenkin turha odottaa apua kaasutoimitusten lisäämiseksi, Galeotti toteaa.

Muun muassa Ruotsin energiaministeri Anders Ygeman on arvioinut Venäjän toimien vaikuttaneen sähkökriisiin.

– Näin on epäilty, ja venäläiset ovat sen kiistäneet. Totuus on kuitenkin se, että kaasun tuonti Venäjältä on vähentynyt vaikka kysyntä on lisääntynyt, ja tämä on johtanut hintojen hurjaan nousuun, Ygeman arvioi lauantaina.

Galeottin mukaan tilanne on kuitenkin toinen. Euroopassa Putinia syytetään Galeottin mukaan pahanteosta, koska Venäjä ei lisää kaasutoimituksia. Euroopan ei kuitenkaan pitäisi odottaakaan Putinilta palveluksia, Venäjä-tuntija toteaa Twitterissä.

Galeottin mukaan Venäjän kalusto ja kapasiteetti ei välttämättä edes riittäisi tilanteen helpottamiseksi.

– Kuten (toimittaja) Ben Aris ja muut ovat kirjoittaneet, on kriisi monisyinen, ja Venäjän kapasiteetti toimittaa lisää kaasua nykyisten putkien kautta rajallinen.

– Kyllä, Moskova voisi auttaa, ja kyllä, se on tyytyväinen kun paine hyväksyä Nord Stream 2-kaasuputki kasvaa, mutta tässä on kyse markkinoiden toiminnasta, Galeotti arvioi.

Ruotsin energiaministeri Ygeman on spekuloinut nimenomaan Nord Stream 2-kaasuputken edistämisen olevan Venäjän tavoitteena.

One of the things so irritates me about the (v questionable) attempts to blame #Russia for the current gas crisis is the implication Putin is being naughty not increasing supply. Honestly, should we expect him to do us favours? What would we do if it were the other way round? — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) October 9, 2021

Besides, as @bneeditor and others have written, the causes of the crisis are many, and Russia's capacity to deliver more gas thru existing pipelines quite limited. Yes, Moscow could help, and yes, it’s happy to see pressure build to ok NS2, but this is about how markets work… — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) October 9, 2021