”Ei voi kun ihailla Nadia Muradin rohkeutta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terroristijärjestö ISIS:n noudattamien islaminoppien mukaan ei-muslimien naiset ovat sotasaalista.

Nobelin rauhanpalkinnon tällä viikolla saaneen Nadia Muradin lisäksi myös muut ISIS:n kynsistä vapautuneet naiset ovat kertoneet julkisuuteen tarinoita kokemistaan kidutuksista, raiskauksista, ihmiskaupasta ja tuskasta.

– Vaikka heidän on onnistunut vapautua, heidän yhteiskunnallinen asemansa saattaa olla loppuelämän ajan erittäin hankala alueella vallitsevan sovinistisen elämänkatsomuksen vuoksi, kirjoittaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh Iltalehden blogissaan.

Hänen mukaansa Lähi-idässä raiskatuksi tuleminen on yhä naisen häpeä.

– En voi kuin ihailla sitä rohkeutta, jolla Murad on kertonut kohtalostaan. Toivon, että nyt kun koko maailman silmät ovat Nobelin myötä Muradin tarinassa, myös jokin raksahtaisi eteenpäin Lähi-idän patriarkaalisessa, vanhoillisessa ja sovinistisessa kulttuurissa. Sekä lainsäädäntöä että ennen kaikkea moraalisia asenteita olisi uudistettava niin, ettei seksuaalirikosten sattuessa vastuuseen joudu nainen, Salehzadeh toteaa.

Seksuaalisen häpeän kulttuuri elää Lähi-idässä vahvana.

– Nainen on aina syyllinen. Jos nainen esimerkiksi seurustelee miehen kanssa ilman aikeita avioitua tai hän tulee raiskatuksi, on edelleen yleistä, että ”pelastaakseen perheen kunnian” nainen surmataan tai suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Hänet saatetaan myös pakottaa menemään naimisiin raiskaajansa kanssa. Itsemurhat ovat naisten keskuudessa yleisiä, Salehzadeh kirjoittaa.

Nadia Murad on uskonnollis-etniseltä profiililtaan jesidi. Jesidejä elää Iranissa, Irakissa, Syyriassa, Turkissa ja Armeniassa. Heitä vastaan on Salehzadehin mukaan aikojen saatossa tehty jopa 74 eri kansanmurhaa, joista yksi on Muradin kokema ISIS:n tekemä kansanmurha.

Salehzadehin mukaan jesidinaisten raiskauksia ei ole laajalti tuomittu islamilaisessa maailmassa.

– Monet ovat hiljaa. Nobelin rauhanpalkinto meni oikeaan osoitteeseen ja toivottavasti osuu Lähi-idän päättäjiä kipukohtaan. Muradin kaltaiset naiset, jotka eivät suostu vaikenemaan kokemistaan hirvittävistä vääryyksistä, ovat patriarkaalisten rakenteiden kannattajien painajainen. Mutta kaikkien meidän muiden sankareita, hän toteaa.