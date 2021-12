Tutkija arvostelee Krista Kiurua: Ei ihme, että paniikki leviää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Politiikan tutkijan mukaan uhkapuhe ei toimi, jos varautuminen ei ole kunnossa.

Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kiitosta kerännyt haastattelu Ylellä herätti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Hänen mukaansa jyrkkä retoriikka lietsoo paniikkia, jos tilanne on samalla levällään.

– Jäi epäselväksi, kenelle puhe oli suunnattu. Hallituksellahan on merkittävästi valtaa toimia. Puolustusvoimien mainitseminen lisäsi dramatiikkaa, mutta sen rooli epäselvä: mitä se käytännössä tekisi?, Vuorelma arvioi Twitterissä.

Ministeri Kiuru on kertonut koronatilanteesta viime päivinä kovin sanoin. Ylellä Kiuru muun muassa moitti Suomen rokotustahtia hitaaksi. Tänään ministeri totesi Helsingin Sanomille, että koronan ”hyökyaalto” on edessä joka tapauksessa, mutta rajoituksia on lisättävä, että se tulee edes vaimeampana.

Johanna Vuorelma sanoo lukeneensa Kiurun puheita ”korona-ajan auktoriteettitekona, jossa vahvistetaan kriisitietoisuutta dramaattisen kielen avulla”.

– On nyrkkiä, veitsen terällä olemista, lähestyvää hyökyaaltoa. Kriittinen katse käännetään muihin auktoriteetteihin, jotka näyttävät tehottomilta ja naiiveilta uhan edessä, hän jatkaa.

Tutkija näkee retoriikan ja toimien välillä ongelman.

– Ei ihme että paniikkimieliala leviää kansalaisten keskuudessa, kun poliittinen johto kertoo lähestyvästä hyökyaallosta samalla, kun siihen varautuminen ei kunnossa. Uhkapuhe nostaa kriisitietoisuutta, mutta muuttuu nopeasti paniikiksi jos tilanne levällään, Johanna Vuorelma varoittaa.

