Tutkija: Aleksei Navalnyin myrkytys on viesti Vladimir Putinilta

Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa horjuttaa Venäjän oppositiota ja lähettää viestin Aleksei Navalnyin myrkyttämisellä, arvioi Atlantic Council -ajatushautomon valkovenäläinen tutkija Franak Viačorka.

– Mielenosoitukset Valko-Venäjällä ovat herättäneet toiveita venäläisten keskuudessa. Venäläiset ovat seuranneet tarkkaan Valko-Venäjän tilannetta muun muassa Navalnyin mediakanavien kautta. Navalnyin myrkyttäminen on Putinin yritys estää Valko-Venäjän kaltaisen kansannousun syntyminen Venäjällä, Viačorka toteaa Twitter-tilillään.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on kiidätetty sairaalaan Omskissa mahdollisen myrkytyksen vuoksi.

Hän alkoi voida huonosti lentokoneessa matkustaessaan Tomskista Moskovaan, kertoo uutissivusto meduza.

Tästä syystä kone laskeutui Omskiin, ja Navalnyi vietiin ambulanssilla sairaalaan.

Omskin alueen terveysministeriön mukaan Navalnyi on tehohoidossa. Hänet vaivutettiin keinotekoiseen koomaan ja kytkettiin hengityskoneeseen. Hänen tilansa on vakaa.

– Oletamme, että Aleksei myrkytettiin jollakin, jota oli sekoitettu teehen. Se on ainoa asia, jota hän joi aamulla. Lääkärit sanovat, että myrkky imeytyi nopeasti kuuman nesteen avulla, Navalnyin tiedottaja Kira Jarmyš toteaa Twitterissä.

Navalnyi on Venäjän presidentti Putinin tunnettu arvostelija. Hän on pitänyt esillä maan korruptiota eri muodoissa.

Kesäkuussa hän kutsui Venäjän perustuslakiuudistuksia ”vallankaappaukseksi”, koska Putin voi jatkaa uudistuksen avulla presidenttinä vuoteen 2036 asti.

Venäjän poliisi otti viime kesänä Moskovassa kiinni yli tuhat ihmistä suuressa oppositiomielenosoituksessa, jossa vaadittiin vapaita paikallisvaaleja. Protestin kutsui koolle Navalnyi.

Navalnyi joutui sairaalaan viime vuoden heinäkuussa vakavan allergisen reaktion vuoksi. Myös silloin hänen epäiltiin joutuneen myrkytetyksi.

Protests in Belarus sparked hopes among many Russians. Russians closely followed the Belarus event, including through Navalny’s media channels. The poisoning of Navalny is Putin’s attempt to prevent Belarus-like uprising in Russia.

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 20, 2020