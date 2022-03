Tutkakoneen havainto: Näin Ukrainan ilmatilaan tunkeudutaan

Puolustusliitto Nato on tarkkaillut Itä-Euroopan lentoliikennettä erityisen tarkasti Ukrainan sodan syttymisen jälkeen.

AWACS-tutkakoneessa mukana ollut CNN:n toimittaja kertoo miehistön havainneen ainakin yhdeksän venäläisvalmisteista sotilaskonetta, jotka tunkeutuivat Ukrainan ilmatilaan Valko-Venäjän kautta. Niiden kohteena vaikutti olevan pääkaupunki Kiova.

Suurin osa Venäjän ilmavoimien iskuista on tehty helmikuun lopun jälkeen Valko-Venäjän kautta.

Tutka havaitsi venäläisen valvontakoneen, joka suoritti samankaltaista tehtävää kaarrellen Valko-Venäjän yllä. Yritykset häiritä Naton tutkia ovat olleet AWACS-koneen miehistön mukaan ”pääasiassa ärsyttäviä”.

Koneiden keräämät tiedustelutiedot on tarkoitettu vain puolustusliiton käyttöön, mutta yksittäiset jäsenmaat voivat jakaa informaatiota Ukrainan kanssa. Yhdysvaltain uskotaan tekevän näin puolustajien tukemiseksi.

Natolla on tällä hetkellä käytössään 14 tutkakonetta Itä-Euroopassa. Niiden päätehtävänä on havaita ajoissa jäsenmaiden ilmatilaa lähestyvät lentokoneet.

– Ei ole mikään salaisuus, että olemme täällä. Emmekä halua piilotella asiaa, NATOn tekninen johtaja sanoo CNN:lle.

