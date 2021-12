Turussa on varmistunut omikrontartunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

On todennäköistä, että tartuntatapauksia tulee vielä lisää.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti torstaina kahdesta omikronvarianttiepäilystä Varsinais-Suomen alueella. Torstaina illalla varmistui, että toinen tartunnoista on Turussa.

– Meillä on todettu koronatartunta, joka varmistui omikronvariantiksi, ja selvittelytyö on parhaillaan käynnissä. On todennäköistä, että tartuntatapauksia tulee vielä lisää, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo.

Kaikki tartuntaketjuun liittyvät altistuneet henkilöt on kontaktoitu ja heille on annettu ohjeet sekä karanteeniin että testaukseen liittyen.

Omikronvarianttiin liittyvä tartuntatautiohjeistus poikkeaa aiemmasta eli rokotuksista huolimatta kaikki kyseiselle variantille altistuneet määrätään karanteeniin.

– Tähän uuteen virusvarianttiin toimivat ihan samat varotoimet kuin muihinkin koronavirusvariantteihin. Muistutan turkulaisia kuitenkin erityisestä huolellisuudesta koronavarotoimien noudattamisessa, Peltoniemi sanoo.