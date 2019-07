Turussa kampanja Suomi-tarrojen takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taksipalvelu Menevä näkee huolestuttavia piirteitä paikallisessa taksialan toiminnassa.

Turussa 60 Menevä-taksia varustetaan Syrjinnästä vapaa alue -teippauksilla. Perjantaina alkava kampanja tulee näkymään yrityksen takseissa koko kesän ajan.

– Olemme nähneet huolestuttavia piirteitä taksialan toiminnassa Turussa. Haluamme itse yrityksenä tuoda esiin yhdenvertaisuutta toiminnassamme, kertoo Taksipalvelu Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen tiedotteessa.

Taksipalvelu Menevä on Suomen toiseksi suurin taksialan yritys. Turun alueella yrityksen kuljetuksia ajaa noin 60 autoa. Yritys kertoo seuranneensa huolestuneena alueen toimintaa ja haluaa omalta osaltaan reagoida.

Menevän Turun aluemestarin Leif Karlssonin mukaan Turun alueen osaan muiden taksiyritäjiien autoihin on liimattu näkyvästi Suomi-tarroja viestimään siitä, että kuljettaja on kantasuomalainen.

– Vierastamme tällaista kannanottoa ja haluamme selvästi tuoda esiin, että kaikki asiakkaat ja kuljettajat ovat tervetulleita sellaisenaan. Meidän kuljettajistamme noin puolella on etninen tausta. Ihmisen etnisen taustan sijaan meille tärkeintä on, että henkilökuntamme on palvelualtis, ystävällinen sekä ajaa asiakkaamme perille turvallisesti.

Karlssonin mukaan halu nostaa jo kaksi vuotta sitten julkistettu Syrjinnästä vapaa alue -aihe vahvasti esiin johtuu muun muassa viimeaikaisista ylilyönneistä Turun terminaalissa.

– Meidän kuljettajiamme on provosoitu ja tämä on aiheuttanut sen, että haluamme tuomita näkyvästi kaiken syrjinnän, hän kertoo.

Toimitusjohtaja Halminen painottaa, että yhtiölle tärkeintä on tarjota turvallinen matka kaikille.

– Usein kuljettajamme sanovat, että jokainen asiakas ansaitsee kyydin – huolimatta kunnosta tai käyttäytymisestä. On tärkeää kuitenkin huomioida, että myös kuljettajat ansaitsevat turvallisen kyydin, hän muistuttaa.