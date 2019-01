Turun telakka ei niele syytöksiä ulkomaisesta halpatyöstä

Meyer Turku kertoo pitkään varmistaneensa toimittajayritysten noudattavan tilaajavastuulakia.

Telakkayhtiö Meyer Turku kertoo, että yhtiöllä on tällä hetkellä yli 2000 työntekijää, näistä noin 50:llä on ulkomaalaistausta. Lisäksi telakalla on toimittajaverkosto, jossa suomalaisten yhtiöiden osuus on 80 prosenttia.

Laivan rakentamisen parissa telakka-alueella työskentelee joka päivä yhteensä noin 5000 työntekijää, joista osa on yhtiön omia ja osa verkoston työntekijöitä.

Ulkomaalaisten verkostotyöntekijöiden osuus on noin 1500 työntekijää.

Toissapäivänä Teollisuusliiton edustaja syytti Ylen uutisissa Turun ja Rauman telakoita siitä, että työvoimaa otetaan mielellään ulkomailta, koska se on edullisempaa.

– Olemme tehneet yli kymmenen vuotta hyvää ja tiivistä yhteistyötä Aluehallintoviraston (AVI) kanssa varmistaaksemme että kaikki toimittajayrityksemme noudattavat tilaajavastuulakia, Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli kertoo tiedotteessa.

Telakalla on käynnissä laaja tuotannon kasvuohjelma, jotta tilauskirjassa olevat laivat voidaan toimittaa. Pullin mukaan väkeä on palkattu niin nopeasti kuin on järkevää ja mahdollista, ja tänä vuonna jatketaan samaan tahtiin.

– Uusien koneiden ja järjestelmien myötä myös työmme on muutoksessa, mikä johtaa osaamisen lisävaatimuksiin. Niinpä nykyään noin puolet työntekijöistämme on toimihenkilöitä, vaikka tarvitsemmekin yhä myös taitavia laivanrakennuksen käsityöläisiä, Pulli selittää.

Meyer Turku kertoo rekrytoivansa perinteisten ja mahdollisimman läpinäkyvien prosessien kautta. Avoimista paikoista ilmoitetaan verkossa ja lehdissä, ja yhtiö osallistuu rekrytointitapahtumiin.

– Jotta kasvavat mutta edelleen kohtuulliset ammattitaitovaatimuksemme täyttyvät, oma laivanrakennusoppilaitoksemme kouluttaa työntekijöitä meille ja verkostollemme. Niinpä vaikka joku olisikin työskennellyt telakalla aikaisemmin saattaa tällainen henkilö tarvita lisäkoulutusta. Otamme mielellämme lisää hakemuksia laivanrakennusoppilaitokseemme. Tämä on myös erittäin hyvä tilaisuus omille työntekijöillemme oppia ja kasvaa ammatillisesti, Pulli toteaa.

Meyerin perhe osti Turun telakan syyskuussa 2014. Sen jälkeen kotimaisia rekrytointeja on yhtiön mukaan tehty 1000, ja telakan laivanrakentajien tiimi on kasvanut 1350:stä yli 2000 työntekijään.

