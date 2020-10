Turun koronatilanne heikentynyt huomattavasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntoja on ilmennyt erityisesti kouluissa, ja useita luokkia ja kokonaisia kouluja on jouduttu asettamaan karanteeniin.

Turun kaupunginhallitus on perjantaiaamuna järjestetyssä ylimääräisessä kokouksessa päättänyt ennakoivista toimista tilanteen saamiseksi hallintaan.

Päätöksen mukaan kaksi Turun itäisen alueen koulua eli Varissuon ja Nummenpakan koulujen oppilaat neljänneltä luokalta alkaen siirretään etäopetukseen kahdeksi viikoksi. Nummenpakalla asia koskee Nummenpakan koulun Aurajoen yksikköä ja Nummen yksikköä. Pienemmät koululaiset eli 1–3-luokkalaiset käyvät koulua normaalisti.

Päätös astuu voimaan maanantaina 2.11 ja päättyy 15.11. Päätös koskee Varissuon koulussa 82 oppilasta ja Nummenpakalla 750 oppilasta.

Ruokapalveluyhtiö Arkea järjestää Varissuon ja Nummenpakan oppilaille eväsjakelun etäkoulun ajaksi viime kevään tapaan, ja on varautunut myös laajentamaan eväsjakelua tarvittaessa.

– Koronatilanne on muuttunut nopeasti erityisesti kouluissa, joissa altistumiset ovat laajoja. Toimimme nopeasti, voimakkaasti ja ennakoivasti jotta tilanne pysyy hallinnassa ja Turku on edelleen turvallinen kaikille. On todella tärkeää estää koronan hallitsematon leviäminen kaupungissa, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Päätökseen siirtää koulut etäopetukseen vaikutti erityisesti se, että Varissuolla ja Nummenpakalla tartunnat ovat saaneet alkunsa erityisesti perhepiireistä ja yksityistilaisuuksista, josta tartuntoja on levinnyt useisiin luokkiin.

Koulujen sulkemisen ja etäopiskelun toivotaan vaikuttavan tilanteeseen nopeasti. Alueen nuorisotilat ja muut julkiset tilat pidetään auki, koska niissä turvavälejä ja hygieniaohjeita pystytään valvomaan ja ohjeistamaan koronaan liittyvissä kysymyksissä.

Turun koronatilannetta seurataan päivittäin ja tarvittaessa etäopetukseen siirretään myös muita kouluja.

Päiväkodit pidetään edelleen auki. Jos päiväkodissa todetaan tartuntoja ja altistumisia, yksittäisiä ryhmiä laitetaan karanteeniin, kuten tähänkin saakka.

Myös valtion omistama Turun normaalikoulu Varissuolla on siirtämässä Normaalikoulun 4–9-luokat sekä lukion etäopetukseen maanantaista 2.11. alkaen. Normaalikoulu tiedottaa asiasta erikseen. Turun Ammatti-instituutissa tilannetta seurataan.

Itäisen Turun alueella annetaan jo runsaasti koronaohjeistusta eri tavoin kaupungin yhteistyökumppaneiden kuten SPR:n kanssa. Näytteenottomahdollisuuksia lisätään nyt entisestään yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Varissuolla on walk-in-testauspiste, jonne pääsee ilman ajanvarausta helposti.

– Kehotamme nyt vakavasti ihmisiä menemään testeihin heti oireiden ilmettyä, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua. Tartuttavuus pitää saada nyt alemmaksi kautta linjan, jotta selviämme epidemiasta talven yli, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

THL:n ylläpitämien koronatietojen perusteella Turussa on todettu muutaman päivän aikana lähes 40 uutta tartuntaa. Perjantaina Turussa todettiin 40 uutta tartuntaa.

Tiistaina 27.10 Turun tartuntaluku oli kaiken kaikkiaan 541 tartuntaa, kun vastaava luku oli perjantaiaamuna 578.