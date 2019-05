Surmakoneen kauheat hetket – hätäviesti vain neljä minuuttia aiemmin

Moskovan Seremetjevon lentoasemalle tuhoutuneen Aeroflotin lento 1492:n tutkinta jatkuu parhaillaan Venäjällä.

Paikallismediassa on ihmetelty muun muassa hätäajoneuvojen hidasta saapumista liekehtivän koneen luokse. Tapahtumaketju kuitenkin osoittaa, että varsinainen hätäilmoitus annettiin varsin myöhään, vain muutamaa minuuttia ennen lentokoneen kohtalokasta laskeutumisyritystä.

Ensimmäinen merkki vaikeuksista havaittiin, kun kello 18.02 ilmaan noussut Suhoin Superjet 100 -matkustajakone pysäytti yllättäen nousunsa noin 2700 metrin korkeuteen. Salamaniskun arvellaan lamaannuttaneen Superjetin autopilotin, radioyhteydet ja muita sähköjärjestelmiä.

Flightradar24-sivuston mukaan lentäjät käänsivät kello 18.09 koneen transponderin koodin lukemaan 7600, mikä tarkoitti radioyhteyden katkeamista. Koodi vaihdettiin vasta kello 18.26 hätätilanteesta kertovaan lukemaan 7700. Tällöin laskeutumiseen oli enää neljä minuuttia aikaa.

Toistaiseksi ei ole selvää, kuinka laajojen ongelmien kanssa miehistö tuolloin taisteli. Varhaisempi hätäviesti olisi joka tapauksessa antanut sammutuskalustolle enemmän reagointiaikaa.

Täydessä polttoainelastissa ollut Superjet yritti lopulta hätälaskua kiitorata 24L:lle liian korkealla lentonopeudella. Kone pompahteli rajusti useita kertoja, ja kolmas osuma vaurioitti sekä laskutelineitä että polttoainetankkeja.

Liekkimeren keskelle joutunut kone ajautui nurmikolle, jossa osa matkustajista onnistui pakenemaan etuovista laukaistujen liukumäkien kautta. Yhteensä 78 matkustajasta ja miehistön jäsenestä 37 selvisi onnettomuudesta.

Perusteellinen tutkinta jatkuu seuraavaksi lentokoneen mustien laatikoiden datan pohjalta. Viranomaisten mukaan ohjaamon äänitallenne vaikuttaa säilyneen hyvässä kunnossa, mutta lentotietotallenteet vaurioituivat ainakin osittain äärimmäisen kuumassa tulimeressä.

Unconfirmed video from the reverse angle of all previous footage indicates #SU1492 touched down (or nearly so), regained altitude, then touched down again, which is when the fire erupted. https://t.co/F4y8EFDEzA

— Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2019