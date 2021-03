Turku toimittaa ruoka-apua karanteeniopiskelijoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisilta pyydetään virka-apua karanteenien valvontaan.

Noin 70 koronaan sairastunutta kansainvälistä vaihto-opiskelijaa on määrätty tai määrätään eristykseen ja vajaa parisataa altistunutta asetettu tai asetetaan karanteeniin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

Vaihto-opiskelijoiden koronatartuntavyyhdin laajuus paljastui Turussa keskiviikkona. Tämänhetkiset tartuntamäärät tulevat todennäköisesti vielä kasvamaan, sillä Turun kaupungin tartuntatautiviranomaiset selvittävät tartuntaketjuja edelleen. Myöskään tarkka altistuneiden määrä ei ole vielä tiedossa.

– Tartuntatilanne on erittäin hankala, sillä vaihto-opiskelijat ovat liikkuneet hyvin aktiivisesti, heillä on paljon keskinäisiä kontakteja ja he asuvat yhteisasunnoissa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi toteaa.

Turun kaupunki on jättänyt perjantaiaamuna virka-apupyynnön Lounais-Suomen poliisille karanteenien ja eristyksien noudattamisen valvomiseksi.

Opiskelijat opiskelevat ainakin Turun yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa, ja he asuvat yhteisasunnoissa Ylioppilaskylässä, Varissuolla ja Luolavuoressa. Opiskelijoille on annettu ohjeet epidemian ajaksi.

– Eristys ja karanteeni ovat tartuntalain mukaisia määräyksiä, joita tulee noudattaa, Peltoniemi muistuttaa.

Opiskelijoille on toimitettu kotiin tietoa muun muassa siitä, mitä karanteeni ja eristys tarkoittavat sekä toimintaohjeet koronaan sairastuneelle.

Turun kaupunki järjestää heille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita koko karanteenin ajan. Ruoka-apu on ruokakassillinen peruselintarvikkeita. Ensimmäiset ruokakassit toimitetaan opiskelijoiden kotioville tänään.