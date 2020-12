Turku rajoittaa laajasti palveluitaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupungin palveluja koskevista rajoituksista on päätetty kolmeksi viikoksi.

Rajoitukset koskevat laajasti kaupungin palveluja. Koronapandemian tilanne on Turussa kehittynyt jälleen huonompaan suuntaan. Viime viikon aikana (23.-29.11.) kaupungissa todettiin 76 uutta tartuntaa.

– Koronatilanne on viimeisten muutamien päivien aikana muuttunut huonompaan suuntaan koko maakunnassa. Kolme viikkoa kestävillä rajoituksilla yritetään nyt vaikuttaa tilanteeseen. Jouluun asti jokaisen turkulaisen tulee viettää rajoitettua elämää, jotta saisimme pandemian suunnan käännettyä, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemian koordinaatioryhmä esitti uusia suosituksia ja rajoituksia tiistaina koronatilanteen hallitsemiseksi kolmeksi viikoksi. Rajoitusten taustalla on Varsinais-Suomen heikentyneen tilanteen lisäksi erityisesti pääkaupunkiseudun tilanne.

– Tavoitteena on vähentää fyysisten kontaktien määrää ja ihmisten liikkumista. Rajoituksia pitää nyt laajentaa, mutta teemme toimenpiteet edelleen kohdennetusti, ennakoiden ja riittävän voimakkaina. Lasten ja nuorten liikkuminen turvataan ja muutenkin kohdennamme rajoitukset niin, että emme tarpeettomasti rajoittaisi kaupunkilaisten elämää, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok.).

Tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen olisi Turun kaupungin mukaan vältettävä. Uudet suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 3.12.–23.12.

Rajoitusten mukaan kirjastojen käyttöä rajataan niin, että pikainen asioiminen on mahdollista, mutta kokoelmatiloihin on rajattu pääsy. Yleisten tietokoneiden käyttö on mahdollista pikaisen asioimisen puitteissa.

Sisä- ja ulkoliikuntatilojen yli 20-vuotiaiden toimintaan varatut vuorot perutaan. Sisäliikuntatilojen liikuntavuorot, joissa on alle ja yli 20-vuotiaita harrastamassa liikuntaa yhtä aikaa perutaan. Uimahallit ja kuntosalit suljetaan. Jäähallien yleisöluisteluvuorot keskeytetään.

Turun filharmonisen orkesterin loppuvuoden konsertteihin ei oteta yleisöä. Orkesteri jatkaa kuitenkin työskentelyään, ja loppuvuoden konsertit lähetetään suorina verkkolähetyksinä. Myös itsenäisyyspäivän konsertti järjestetään ilman yleisöä. Turun Kaupunginteatteri peruuttaa kaikki esitykset ja live-yleisötilaisuudet.

Ekumeeninen joulu Suomen Turussa -tilaisuus eli joulurauhanjulistus järjestetään ilman yleisöä.

Alueellisen koronaryhmän suosituksen mukaisesti sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä. Myöskään yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei pidä järjestää.

Sivistystoimialan osalta merkittävimmät muutokset koskevat toisen asteen koulutusta. Katedralskolan i Åbo siirtyy etäopetukseen torstaina 3.12. Turun muissa lukioissa etäopetukseen siirrytään 7.12. Turun ammatti-instituutissa jatketaan etäopetuksessa ns. hybridimallin mukaisesti lukukauden loppuun asti.

Päivähoitoyksiköiden toiminta jatkuu entisellään. Lähiopetus jatkuu ylä- ja alakouluissa. Jos koronatartunta- ja altistumistilanteita ilmenee, luokkia ja kouluja siirretään määräaikaiseen etäopiskeluun. S:t Olofsskolanin 390 oppilasta vuosiluokilta 7–9 jatkavat etäopetuksessa 4.12. asti.

Yläkoulujen aiemmin ainoastaan valinnaisaineita koskeva maskisuositus laajenee kaikkeen yläkouluopetukseen. Koululaiset saavat oppituntien aikana käytettävät maskit maksutta koulusta.

Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin lähiopetus päättyy 4.12.