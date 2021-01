Turkmenistanin presidentti väittää: Lakritsi parantaa koronan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tieteellistä näyttöä lakritsihapon tehosta koronavirusta vastaan ei ole olemassa.

Turkmenistanin presidentti Gurbanguly Berdimuhamedow on väittänyt televisiossa, että lakritsi voisi olla lääke koronavirusta vastaan, kertoo Radio Free Europe.

Berdimuhamedowin mukaan lakritsin sisältämä lakritsihappo eli glysyrritsiini voi estää koronaviruksen leviämisen. Hän perustelee väitteitään myös sillä, että lakritsin sisältämiä ainesosia on käytetty lääkkeenä aiemminkin. Samalla hän on määrännyt tutkijat tutkimaan asiaa.

Lakritsihappoa käytetään esimerkiksi yskänlääkkeissä liman irrottajana.

Toukokuussa kiinalaiset tiedotusvälineet väittivät, että lakritsiuutteesta löydetty yhdiste on osoittanut potentiaalia koronaviruksen hoitoon. Tieteellisiä tutkimustuloksia lakritsihapon tehosta koronavirusta vastaan ei kuitenkaan ole olemassa.

Turkmenistarin presidenttinä vuodesta 2006 lähtien toiminut Berdimuhamedow on koulutukseltaan hammaslääkäri. RFE:n mukaan hän on kehottanut ihmisiä aiemminkin käyttämään kasveja lääkkeinä erilaisiin sairauksiin.

Turkmenistan on yksi maailman eristyneimmistä valtioista. RFE:n mukaan maan hallitus ei ole suostunut virallisesti myöntämään maassa olleen yhtäkään koronavirustartuntaa ja on estänyt lääkäreitä tekemästä koronavirusdiagnooseja. RFE:n tietojen mukaan maan sairaalat ovat kuitenkin täynnä potilaita, joilla on koronavirukseen sopivia oireita.