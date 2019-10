Turkkiin sijoitetut 50 ydinpommia hermostuttavat

Kylmän sodan aikaiset asejärjestelmät on varastoitu lentotukikohdan bunkkereihin.

Yhdysvaltain puolustushallinnon kerrotaan valmistelevan noin 50 B61-ydinaseen siirtämistä pois Incirlikin lentotukikohdasta Turkista.

Asiaa on selvitetty Pohjois-Syyriassa aloitetun Turkin asevoimien operaation jälkeen. The New York Times -lehden haastattelemien lähteiden mukaan huolena on, että presidentti Recep Tayyip Erdogan voisi käyttää tukikohtaa poliittisen painostuksen välineenä.

Noin 320 kilogrammaa painavat aseet on varastoitu lentotukikohdan maanalaisiin bunkkereihin. The Drive -sivuston mukaan tarkasti vartioitu laitos on eristetty useilla turva-aidoilla ja suojajärjestelmillä.

Ydinaseiden aktivointi edellyttää puolustusministeriö Pentagonin valtuutusta ja 12-numeroisen koodin käyttöä. Hätätilanteessa B61-pommit voi muuntaa käyttökelvottomiksi toisella koodilla.

Incirlikin tukikohta joutui intensiivisen huhumyllyn kohteeksi jo kesän 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen. Turkissa liikkuneiden perättömien salaliittoteorioiden mukaan myös Yhdysvaltain asevoimat olisi ollut mukana epäonnistuneessa hankkeessa. Osa vallankaappaukseen osallistuneista Turkin ilmavoimien lentokoneista nousi Incirlikin lentokentältä.

The Guardian -lehden mukaan Turkki on uhannut kehittää oman ydinpelotteensa, jos kylmän sodan aikaiset B61-ydinpommit vedetään takaisin Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltoja on huolettanut myös Turkin asevoimien tykistöisku lähelle erikoisjoukkojen tukikohtaa Pohjois-Syyriassa viime perjantaina. Pommituksen epäillään olleen tahallinen yritys ajaa tukikohtaan sijoitetut Yhdysvaltain sotilaat pois alueelta.

Yhdysvaltain kongressissa on keskusteltu viime päivinä Turkkia vastaan suunnatusta asemyyntikiellosta ja talouspakotteiden laajentamisesta. Moni Nato-maa on jo päätynyt vastaaviin ratkaisuihin.