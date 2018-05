Turkki vetää pois suurlähettiläänsä Israelista ja USA:sta

Turkki aikoo vetää pois suurlähettiläänsä Yhdysvalloista ja Israelista.

Asiasta ilmoitti maanantaina Turkin hallituksen tiedottaja, kertoo the Jerusalem Post.

Yhdysvallat siirsi maanantaina suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, mikä on herättänyt suuttumusta palestiinalaisalueilla.

Israelin ja Gazan rajalla järjestetyissä kaoottisissa mielenosoituksissa on kuollut jo ainakin 55 ihmistä. Tuhansia on loukkaantunut.

Israelin armeijan (IDF) mukaan mielenosoittajien joukossa oli myös Hamas-järjestön taistelijoita, jotka yrittivät tunkeutua rajan yli Israeliin.

– Rajalle asetettiin noin kymmenen räjähdettä ja useita palopommeja käytettiin. Israelin puolelle myös ammuttiin, IDF:n tiedottaja totesi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tuomitsi kovin sanoin Israelin toiminnan.

– Israel harjoittaa valtiollista terrorismia. Israel on terroristivaltio. Me tuemme päättäväisesti palestiinalaisia veljiämme ja sisariamme, Erdoğan sanoi.

Throughout the day, many rioters attempted to infiltrate Israel, approx 10 explosive devices & several firebombs were used, & numerous shots were fired

— IDF (@IDFSpokesperson) May 14, 2018