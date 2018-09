Turkki varoittaa Eurooppaa massiivisesta pakolaisaallosta

Turkki on vedonnut YK:n turvallisuusneuvostoon, jotta Syyrian Idlibin maakuntaan saataisiin aikaan pitävä tulitauko. Alue on kapinallisten viimeisiä linnakkeita.

Turkin YK-lähettiläs Feridun Sinirlioglu varoitti tiistaina, että Venäjän ja Syyrian hallituksen joukkojen odotettu hyökkäys voi aiheuttaa valtavan humanitaarisen katastrofin.

Hänen mukaansa sotatoimet tulevat aiheuttamaan ”massiivisen pakolaisaallon ja valtavia turvallisuusriskejä Turkille, Eurooppaan ja kauemmas”.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haleyn mukaan Venäjän ja Iranin tukemat syyrialaisjoukot ovat jo pommittaneet raskaasti Idlibin maakuntaa. Alueelle on tehty ainakin sata ilmaiskua syyskuun aikana.

– He ovat maailman silmissä vastuussa seurauksista. Venäjä voisi halutessaan estää Idlibiä uhkaavan katastrofin, Haley sanoi Radio Free Europen mukaan.

Venäjän ja Iranin mukaan maakuntaan suuntautuva ”terrorisminvastainen operaatio” tehdään siviilit huomioiden.

– Emme voi sallia tilannetta, joss terroristit pitävät alueen satoja tuhansia asukkaita panttivankeinaan ja ihmiskilpinä, Venäjän YK-lähettiläs Vasily Nebenzya sanoi.

