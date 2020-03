Turkki kieltää ulkomaanlennot ja rajoittaa liikennettä merkittävästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupunkien välillä saa jatkossa matkustaa vain kuvernöörien luvalla.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on julkistanut maahan tiukkoja rajoitteita koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi, kertoo Hurriyet Daily News. Havaittuja tartuntoja on Turkissa viimeisimmän tiedon mukaan 5698, joista 92 on menehtynyt.

Rajoitteissa kielletään kansainvälinen lentoliikenne, mutta myös maan sisäiseen liikenteeseen on luvassa merkittäviä rajoituksia. Jatkossa kaupunkien välillä saa matkustaa enää paikallisen kuvernöörin myöntämällä luvalla ja julkisessa liikenteessä matkustajien tulee istua erillään toisistaan.

Myös piknikkipaikat, historialliset arkeologiset kohteet ja metsät suljetaan, eikä niihin saa kokoontua ryhminä. Kolmeenkymmeneen suurimpaan kaupunkiin luvassa on myös pandemianeuvostot, jotka voivat tehdä lisätoimenpiteitä koronavirusta vastaan.

Sotilaille luvassa on kahden viikon karanteeneja siirtyessään palvelukseen tai lomalle. Myös kansalaisia kehotetaan Turkissa omaehtoiseen karanteeniin.