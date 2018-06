Turkki jatkaa sotilasoperaatiota Syyriassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Recep Tayyip Erdoganin kertoi voitonpuheessaan taistelevansa terrorismia vastaan Pohjois-Syyrian alueella.

Jatkokaudelle valittu Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoittaa jatkavansa sotilasoperaatiota Pohjois-Syyriassa. Hän totesi maanantaina pidetyssä voittopuheessaan pyrkivänsä siihen, että miljoonat syyrialaispakolaiset pääsisivät palaamaan koteihinsa.

– Huomisesta lähtien kiirehdimme toteuttamaan kansakunnallemme tehtyjä lupauksia, Erdogan sanoi AKP-puoluetoimiston parvekkeelta pidetyssä puheessaan.

Turkin armeija on toiminut Pohjois-Syyriassa sijaitsevan Afrinin ympäristössä alkuvuodesta lähtien. Operaatio on aiheuttanut kitkaa kurdijoukkoja tukevien Yhdysvaltojen kanssa, joka on sijoittanut erikoisjoukkojaan alueelle.

Myös Syyrian presidentti Bashar al-Assad ilmoitti viikonloppuna valtaavansa maansa pohjoisosat tarvittaessa voimakeinoin. Syyria ja Turkki katkaisivat diplomaattiset suhteensa vuonna 2012.

– Otimme käyttöön kaksi keinoa: ensisijaisesti pyrimme diplomaattiseen ratkaisuun, mikä onnistuikin. Pyrimme palauttamaan alueet rauhantilaan, jotta ihmiset voivat elää tavanomaista arkeaan. Toisaalta hyökkäämme terroristien kimppuun, jos he eivät luovuta taisteluaan ja liity rauhanprosessiin, Assad sanoi al-Masdar Newsin mukaan.

Erdogan kertoi vaalien jälkeen kohentavansa maansa kansainvälistä mainetta ja taistelevansa päättäväisesti terrorismia vastaan. AKP-puolueen johtama vaaliliitto sai enemmistön parlamenttiin, mikä vahvistaa entisestään presidentin asemaa.

Oppositio syytti hallitusta sunnuntaina vaalivilpistä. Epäselvyyksistä kerrottiin erityisesti kurdialueilla. Turkissa on edelleen voimassa poikkeustila, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.