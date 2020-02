Turkki iski 200 kohteeseen – varoitus suursodasta

Turkki ilmoittaa vastanneensa rajusti Syyrian hallituksen hyökkäykseen, jossa menehtyi ainakin 33 turkkilaissotilasta. Syyriaa tukevan Venäjän mukaan sotilaat liikkuivat Idlibin maakunnassa jihadistitaistelijoiden lähettyvillä.

Turkin asevoimat väittää yli 300 Syyrian sotilaan kuolleen tai haavoittuneen perjantaina tehdyissä tykistö- ja ilmaiskuissa 200 eri kohteeseen. Puolustusministeri Hulusi Akarin mukaan Syyria menetti iskuissa viisi helikopteria, 23 panssarivaunua, 23 tykkiä ja kaksi ilmatorjuntajärjestelmää.

Euroopan unioni on varoittanut laajemman sotilaallisen konfliktin riskistä.

– Meneillään oleva tilanteen eskalaatio on pysäytettävä nopeasti. On olemassa riski, että tilanne luisuu laajaan, avoimeen ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteenottoon, EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell kirjoittaa Twitterissä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tilanteesta perjantaina puhelimitse, kertoo BBC.

Presidentit ilmaisivat huolensa konfliktin kärjistymisestä ja sopivat toimista tilanteen vakauttamiseksi. Maiden edustajien on määrä neuvotella myöhemmin perjantaina Turkin ulkoministeriössä Ankarassa.

Syyrian joukot ovat edenneet viime viikkoina yhä syvemmälle kapinallisten viimeiselle alueelle Idlibin maakunnassa. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tuhoisaan ilmaiskuun, vaikka maan ilmavoimien lentokoneet ovat tukeneet aktiivisesti maataisteluita.

Myös Nato on kokoustanut tilanteesta Turkin vedottua puolustusliiton perussopimuksen 4. artiklaan. Artiklan mukaan jäsenvaltioilla on oikeus tuoda asia Naton neuvoston käsittelyyn, kun on kyse tilanteesta, jossa jäsenvaltio katsoo alueellisen koskemattomuutensa, poliittisen itsenäisyytensä tai turvallisuutensa olevan uhattuna.

Turkin kerrotaan höllentäneen omaa rajavalvontaansa ja päästävän syyrialaispakolaisia kohti EU:ta. EU-komissio on vaatinut Turkkia pitämään kiinni aiemmista sitoumuksistaan pakolaisvirtojen rajoittamiseksi.

Kaksi Kalibr-risteilyohjuksilla varustettua Venäjän fregattia on parhaillaan matkalla Syyrian rannikolle. Alusten kerrotaan ohittaneen Bosporinsalmen.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020