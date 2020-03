Turkin väitetään väärentäneen videon ammutusta turvapaikanhakijasta

Sosiaalisessa mediassa runsaasti huomiota keräävä video Turkin ja Kreikan rajalla väitetysti ammutusta turvapaikanhakijasta on Kreikan hallituksen mukaan väärennös. Rankalla videolla näkyy eloton mies naama veressä väkijoukon keskellä.

– Video, jolla näytetään kuolemantapaus Kreikan ja Turkin rajalla on valeuutinen. Kehotamme kaikkia toimimaan varoen raportoidessaan uutisia, jotka edistävät Turkin propagandaa, Kreikan hallituksen tiedottaja Stelios Petsas tviittasi.

Kreikka on toistaiseksi sulkenut rajansa Turkista tulevilta ja ilmoittanut, ettei turvapaikkahakemuksia oteta vastaan kuukauteen. EU ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Turkin kautta EU:hun. Turkki kertoi torstaina avaavansa rajan.

Kreikan ulkoministeriö syytti sunnuntaina Turkkia rajalle pyrkivien pakolaisten määrän vääristelystä. Turkki on väittänyt jopa liki 80 000 ihmisen tulleen rajalle viikonloppuna. Kreikan mukaan todellisuudessa on kyse kuitenkin noin 10 000 ihmisestä.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020