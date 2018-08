Turkin toimet eivät vakuuta taloustuntijoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan keskuspankin maanantaina aamulla ilmoittamia toimia valuutan vakauttamiseksi ei pidetä vakuuttavina.

Turkin valuutan näkymät ovat edelleen heikot, arvioidaan varainhoitoyhtiö FIM aamuraportissaa.

Maan keskuspankin maanantaina aamulla ilmoittamat toimet likviditeetin kasvattamisesta ja pankkien vakavaraisuusvaatimusten laskusta eivät FIMin raportin mielestä ole vakuuttavia.

”Kyseessä on talous, jonka ongelma on liian voimakas vajeiden kautta tapahtunut kasvu, jota pitäisi hillitä korkojen nostolla. Maan hallinto on kuitenkin haluton korkojen nostoon, mikä luultavasti johtaa kriisin jatkumiseen ja kärjistymiseen edelleen”, raportissa todetaan.

Turkki on kärsinyt pitkään talouden epävakaudesta. Tilanne pahentui perjantaina, jolloin Turkin liiran arvo romahti ennätyksellisen alhaalle suhteessa dollariin. Kurssilaskun taustalla on USA:n päätös teräs- ja alumiinitullien kaksinkertaistamisesta.

Financial Timesin haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että nyt tarvittaisiin voimakkaita toimia Turkin valuutan luisun pysäyttämiseksi. Sen sijaan presidentti Recep Tayyip Erdogan piti viikonloppuja uhmakkaita puheita, joissa hän vastusti korkeita korkoja ja väitti, että valuutan romahdus on ulkomainen operaatio.

Talousanalyytikko Tim Lee on varoittanut The New York Timesin haastattelussa, että Turkin talousvaikeudet johtavat maailmanlaajuiseen rahoitusmarkkinakriisiin.

– Edessämme on pahempi romahdus kuin vuonna 2008, analyytikko arvioi.

Lue myös:

Raju ennuste Turkista: ”Johtaa pahempaan kriisiin kuin 2008 pudotus”