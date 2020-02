Turkin presidentti Syyriasta: Pyysin Vladimir Putinia väistymään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turkki ei aio presidentin mukaan poistua Syyriasta, ennenkuin se on hoitanut asiansa siellä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on pyytänyt Venäjän presidentti Vladimir Putinia väistymään Syyriassa, jotta Turkki voisi hoitaa Syyrian hallituksen joukot itse ”niinkuin tarpeelliseksi näkee”, kertoo turkkilainen Hurriyet Daily News.

Venäjä on tukenut ilmavoimillaan Syyrian hallituksen joukkoja.

– Kysyin herra Putinilta, ”mikä teidän asianne siellä on? Jos haluatte perustaa tukikohdan, tehkää niin, mutta menkää pois tieltämme ja jättäkää meidät kasvokkain Syyrian hallituksen joukkojen kanssa”, Erdogan kertoi puhelinkeskustelusta Venäjän presidentin kanssa.

Erdogan vahvisti myös Turkin tehneen iskuja Syyrian hallituksen joukkojen asemiin perjantaista alkaen, mukaan lukien kemiallisten aseiden varastoksi luokiteltu kohde.

– Me emme halunneet asioiden menevän tähän pisteeseen, mutta koska he pakottavat meidät tähän, he tulevat maksamaan hinnan, Erdogan sanoi.

Turkki on aiemmin antanut Syyrian hallitukselle helmikuun loppuun saakka aikaa vetäytyä tarkkailupisteidensä läheisyydestä Idlibistä, uhaten maksuun tulevilla seuraamuksilla. Syyriasta Turkki ei Erdoganin mukaan aio poistua itse.

– Emme menneet sinne (Syyrian presidentti) Bashar al-Assadin kutsumana. Me menimme sinne, koska Syyrian kansa kutsui meidät. Emme poistu, ennenkuin asia on heidän puolestaan ”hoidettu ja kunnossa”.