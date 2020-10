Turkin presidentti: Jerusalem on meidän

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan katsoo Jerusalemin kaupungin kuuluvan Turkille.

Hän totesi parlamentin istuntokauden avajaispuheessa, ettei Jerusalemin kysymystä voi verrata muihin Turkkia kohtaaviin geopoliittisiin haasteisiin.

– Ensinnäkin, Jerusalemin sydämessä olevan vanhankaupungin fyysinen ulkoasu juontaa juurensa Suleiman Suuren valtakaudelle, jolloin sen muurit, basaarit ja monet muut rakennukset pystytettiin. Esi-isämme osoittivat kunnioitusta vuosisatojen ajan pitämällä tämän kaupungin loistoa yllä, Recep Tayyip Erdoğan sanoi lainsäätäjille.

Jerusalem oli osa Osmanien valtakuntaa vuosina 1516–1917.

– Jouduimme lähtemään kaupungista kyynelehtien ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta sieltä voi edelleen löytää osmanien vastarintaa. Joten Jerusalem on meidän kaupunkimme, kaupunki meiltä, Erdoğan jatkoi.

Hän tuomitsi Israelin toimet alueella ja kertoi palestiinalaisten joutuneen miehityksen ja sorron kohteeksi.

– Palestiinan tilanne on kuin vuotava haava maailman omassatunnossa. Tulemme seuraamaan sen ja Jerusalemin kysymyksen kehitystä loppuun saakka, Erdoğan jatkoi.

Israelin ulkoministeriö ei ole Times of Israel -lehden mukaan kommentoinut Turkin presidentin lausuntoja.

President @RTErdogan: “We consider it an honour on behalf of our country and nation to express the rights of the oppressed Palestinian people on every platform, with whom we have lived for centuries.” pic.twitter.com/yCcfrrc5RY

— Turkish Presidency (@trpresidency) October 1, 2020