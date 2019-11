Turkin presidentti Emmanuel Macronille: Tarkista oma aivokuolemasi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Recep Tayyip Erdoğan arvostelee kovin sanoin Emmanuel Macronin Nato-puheita.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ryöpytti ranskalaista virkaveljeään Emmanuel Macronia pitämässään puheessa, kertoo Politico. Turkin presidentti kehotti Macronia ”tarkistamaan oman aivokuolemansa”.

Erdoganin puheiden taustalla ovat Macronin kohutut Nato-kommentit. Macron luonnehti aikaisemmin marraskuussa puolustusliitto Natoa ”aivokuolleeksi”.

Ranska ja Turkki ovat molemmat Naton jäseniä. Macron on tuominnut Turkin sotatoimet Syyriassa.

Istanbulilaisessa Marmaran yliopistossa puhunut Erdogan torjui jyrkästi Macronin Nato-kritiikin.

– Ranskan presidentin lausunnot ovat osoitus sairaalloisesta ja hämärtyneestä asioiden tuntemuksesta. Mitä hän oikein sanoo? Että Nato kärsii aivokuolemasta. Herra Macron, vetoan sinuun Turkista, ja aion todeta tämän myös Natossa, tarkista ensin oma aivokuolemasi, Erdogan sanoi Politicon mukaan.

– Macron ei tiedä, mitä terrorisminvastainen taistelu on, ja tämän takia keltaliivit jyräsivät, Erdogan jatkoi Ranskan presidentin arvostelemista.

– Me emme tiedä, mikä Ranskan merkitys on Natolle, mutta Turkki on Naton tärkein jäsenmaa.

Nato-maiden johtajat kokoontuvat ensi viikolla Lontoossa.