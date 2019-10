Turkin presidentin mukaan Syyriassa neutralisoidaan terroristeja

Turkki aloitti keskiviikkona iltapäivällä hyökkäyksen pohjoisessa Syyriassa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan toteaa Twitterissä, että Turkki pyrkii rauhoittamaan alueen ja estämään ”terrorismikäytävän syntymisen” maan eteläiselle rajalle.

– Operaatio Rauhan Kevät neutralisoi Turkkiin kohdistuvat terroriuhat ja johtaa turva-alueen syntyyn, joka auttaa syyrialaisia pakolaisia palaamaan koteihinsa, Erdogan sanoo.

Presidentti lupaa Turkin säilyttävän Syyrian alueellisen koskemattomuuden ja vapauttavan paikalliset yhteisöt terroristeista.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.

We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019