Turkin poliisi takavarikoi radioaktiivista ainetta, alkuperästä ei tietoa

Turkin poliisi on takavarikoinut 1,4 kiloa radioaktiivista ainetta salakuljetuksen vastaisessa operaatiossa.

BBC:n mukaan kaliforniumia sisältävää radioaktiivista ainetta löydettiin henkilöautosta pääkaupunki Ankaran esikaupunkialueelta. Henkilöauton neljä matkustajaa pidätettiin.

Poliisin mukaan epäillyt suunnittelivat myyvänsä radioaktiivisen aineen, jonka arvo on yli 70 miljoonaa euroa. Aineen alkuperästä ei ole tietoa, mutta sitä valmistetaan ainoastaan Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Kaliforniumia käytetään ydinreaktoreissa, metallinpaljastimissa ja joissakin syöpälääkkeissä.

Turkish police captured 1kg 441 gram Californium-252 that worths more than 70 million dollar in Ankara, a very expensive radioactive element used in #nuclear fusion. pic.twitter.com/Rquf1yLdlP

— Cemal (@Acemal71) March 19, 2018