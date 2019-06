Turkin oppositio voittamassa pormestarinvaalit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaaleja on pidetty testinä Turkin demokratialle.

Turkin hallitseva puolue AKP on menettämässä valtaansa Istanbulissa käynnissä olevissa pormestarinvaaleissa. Merkittävimmän oppositiopuolue CHP:n ehdokas Ekrem Imamoglu johtaa tuloksia, kun äänistä on laskettu jo yli 90 prosenttia, kertoo BBC.

Imamoglu on saanut äänistä 53,6 prosenttia. Imamoglun vastustaja Binali Yildirim on yksi AKP-puolueen perustajajäsenistä ja on toiminut maan pääministerinä vuosina 2016-2018.

Imamoglu otti pormestarinvaaleissa jo maaliskuussa yllätysvoiton. Tulos kuitenkin kumottiin AKP:n valitettua vaalivilpistä. Istanbulin uusintavaaleja on pidetty testinä sekä Turkin demokratialle että islamilaisen valtapuolue AKP:n ja presidentti Recep Tayyip Erdoganin asemalle.