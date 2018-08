Turkin liira vajoaa – USA nosti tariffeja

Turkin liiran arvo suhteessa dollariin on laskenut ennätysmäisen alhaalle, kertoo uutissivusto CNBC. Liiran arvo laski entisestään, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Twitterissä tuplaavansa Turkille asettamansa teräs- ja alumiinitullit.

– Olen juuri määrännyt Turkin teräs- ja alumiinitullit tuplattavaksi, sillä heidän valuuttansa, Turkin liiran, arvo putoaa nopeasti suhteessa meidän erittäin vahvaan dollariimme! Alumiinitulli on nyt 20 prosenttia ja terästulli 50 prosenttia. Suhteemme Turkin kanssa ei ole kovin hyvä tällä hetkellä!, Trump tviittasi.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018