Turkin johtajan suosio näyttää hiipumisen merkkejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varsinkaan nuoret äänestäjät eivät enää jaksa innostua presidenttinsä populistisesta linjasta.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan ja hänen islamistinen AKP-puolueensa ovat hallinneet Turkkia jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Konservatiivisen populisminsa, vahvan talouspolitiikkansa ja opposition hajanaisuuden ansiosta Erdogan puolueineen on onnistunut kulkemaan vaalivoitosta toiseen. Nyt asetelma on brittiläisen Chatham House -ajatushautomon Turkki-tutkimusohjelmaa johtavan Fadi Hakuran mukaan muuttumassa.

– Uupumus populistiseen ideologiaan on ilmeistä, hän toteaa tuoreessa artikkelissaan.

– Mikään ei kerro hänen agendansa houkuttelevuuden hiipumisesta niin hyvin kuin se asennemuutos, joka milleniaalisukupolven keskuudessa on tapahtunut. Se muodostaa neljänneksen maan koko äänestäjäkunnasta, Turkin väestön mediaani-ikä on 30, hän sanoo.

Turkkilaisen Konda-tutkimuslaitoksen vuonna 2019 toteuttamassa laajassa kyselyssä kävi ilmi, että milleniaalit määrittelevät itsensä muuta väestöä harvemmin uskonnollisiksi konservatiiveiksi. He myös rukoilevat ja paastoavat vähemmän kuin vanhempien ikäluokkien edustajat.

Äänestäjien odotukset ovat muuttuneet

Populismia kohtaan koettu väsymys ja Turkin heikentyvä talous ovat Hakuran mukaan avanneet Erdoganin vastustajille mahdollisuuden liittoutua ja hankkia uutta poliittista liikkumatilaa.

– Ei ole yllättävää, Erdoganin ja hallitsevan koalition kannatus jatkaa tasaisesti laskuaan, kun tiedetään sen haluttomuus mukautua muuttuviin olosuhteisiin, Hakura sanoo.

– Turkkilainen yhteiskunta – erityisesti sen nuoremmat kohortit, mutta myös maallistunut ja konservatiivinen keskiluokka – suhtautuu erilaisiin elämäntyyleihin elä ja anna muidenkin elää -tyyppisellä suvaitsevaisuudella ja toivoo vihreämpiä kaupunkeja, modernia koulutusta, vastuullista hallintoa ja sananvapautta, hän toteaa.

Hän viittaa turkkilaisen Istanbul Economy -tutkimuslaitoksen perustajaan Can Selcukiin, joka on arvioinut polarisaatioon perustuvan politiikan menettävän jalansijaansa Turkissa. Kun äänestäjäkunnan vaatimukset vallanpitäjiä kohtaa ovat erilaisia kuin ennen, hallitseva AKP-puolue ei voi enää nojata siihen vastakkainasetteluun, jolle se on menestyksensä viimeisten parinkymmenen vuoden ajan rakentanut.