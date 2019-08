Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikko Kärnä arvioi, että IPCC:n raportti ei aiheuta mitään muutoksia hallituksen politiikkaan.

– IPCC:n raportissaan esille nostamat keinot on huomioitu hallitusohjelmassa, eikä raportti varsinaisesti sisällä mitään uutta. Sen pohjalta on aivan turha lietsoa ilmastohysteriaa, kuten useat poliitikot nyt näyttävät tekevän, Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) sanoo.

– Hallituksen metsäpolitiikka on niin ekologisesti kuin eettisestikin kestävää. Turpeen energiakäyttöä vähennetään koko ajan, mutta sillä on tärkeä osa energiantuotannossa näin siirtymäaikana. Hallitus on myös sitoutunut jatkamaan soiden ennallistamista ja siten parantamaan niiden hiilensidontakykyä. Biopolttoaineiden käyttöä lisätään myös lentoliikenteessä. Kaikki nämä toimet leikkaavat Suomen päästöjä, eikä uusille toimille ole siten tarvetta, hän jatkaa.

Kärnä pitää raportin vaatimuksia kasvisruokavalioon siirtymisestä Suomen oloissa absurdeina. Hänen mukaansa raportti ei ota huomioon Suomen ja muiden pohjoismaiden erityisolosuhteita.

– Nurmiviljelyä ei ole järkevää korvata Suomessa millään muulla ja märehtijät ovat osa kestävää ruokajärjestelmäämme. Ne muuttavat ihmisravinnoksi kelpaamattoman biomassan ravinnoksi. Samoin meidän tulee hyödyntää metsiemme riistaa ja vesien villikalaa nykyistä enemmän. Kasvisruokavaliossa ei yksinkertaisesti ole Suomen oloissa mitään järkeä, eikä sen avulla torjuta ilmastonmuutosta pätkän vertaa. Nurmiviljely on myös tehokas hiilensidonnan keino.