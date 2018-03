Tupakoinnin väheneminen vaarassa pysähtyä

Suomessa tupakoidaan nyt ennätyksellisen vähän.

Jos hyvän terveyttä tukevan kehityksen halutaan jatkuvan, on tupakoinnin lopettamisen tuki saatava kuntoon ja nuorten nuuskaaminen vähentymään, sanovat Savuton Suomi 2030 -verkoston asiantuntijat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan työikäisistä, 20-64-vuotiaista tupakoi viime vuonna päivittäin 13 prosenttia; miehistä 14,6, naisista 11,9 prosenttia. Vuonna 2000 suomalaismiehistä tupakoi 27 ja naisista 23 prosenttia.

– Nämä ovat huikeita lukuja kaikilla mittareilla katsottuna. 1940-luvulla miehistä tupakoi peräti 76 prosenttia. Matka nykytilaan on ollut pitkä, mutta lainsäädäntö ja käytännön työ ovat tuottaneet tulosta, sanoo Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja, professori Kari Reijula.

Hän vertaa Suomen tilannetta Ruotsiin, jossa tupakointi on erittäin vähäistä, mutta nuuskaa käyttää noin joka viides väestöstä. Meillä savukkeet eivät ole korvautuneet samalla tavoin muilla nikotiinituotteilla.

Reijula ja Hengitysliiton terveysasiantuntija Maija Kolstela kuitenkin huomauttavat, että ellei esimerkiksi nuorten lisääntyneeseen nuuskaamiseen puututa nopeasti, hyvä terveyttä tukeva kehitys pysähtyy Suomessa.

– Ongelmana on myös tupakoinnin lopettamisen tuen saatavuuden epätasainen jakautuminen eri puolilla maata. Tupakointi ei ole tähänkään asti vähentynyt itsestään, vaan sen eteen on tehty määrätietoista työtä ja tätä työtä on jatkettava edelleen, Kolstela sanoo.

Verkosto juhlii tänä vuonna 10-vuotista yhteistyötään.