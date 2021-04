Tupakka oli esillä 394 kertaa tässä suosikkielokuvassa

Quentin Tarantinon elokuvissa ei poltettavasta säästellä.

University of California San Franciscolla on tupakanvastainen Smoke Free Movies –projektisivusto. Se tilastoi tupakointikohtauksia ja tupakan näkymistä elokuvissa.

Viimeisten koronattomien vuosien ajanjaksosta eli lähinnä vuosista 2018-19 on tehty myös TOP10 -lista. Siihen on listattu kussakin elokuvassa olevat ”tobacco incidents” eli ilmeisesti kaikki tapahtumat tai kohtaukset, joissa tupakka on jotenkin esillä.

Listan kärjessä on ohjaaja Quentin Tarantinon Once Upon a Time… in Hollywood -elokuva. Siinä poltettiin jälleen kerran ohjaajan itse luomaa kuvitteellista Red Apple -tupakkaa – ja ajankuvauksen mukaisesti paljon.

Lista näyttää seuraavalta:

1. Once Upon a Time…in Hollywood: 394

2. Green Book: 381

3. The Beach Bum: 305

4. Call Me By Your Name: 168

5. Serenity: 157

6. Bohemian Rhapsody: 152

7. Black and Blue: 147

8. The Post: 142

9. Rocketman: 142

10. Joker: 141