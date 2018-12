Tuoreet luvut – näin turvapaikkaa hakeneiden aallolle on käynyt

’Jonnekin’ poistui 6400 Suomeen tullutta.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen kysymysvuorolla kansanedustaja Pia Kauma totesi, että Oulussa tapahtuneet alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat järkyttäneet monen suomalaisen turvallisuudentunnetta.

– Ulkomaalaisten osuus Suomessa tehdyistä raiskausrikoksista on korkea. Se on paljon korkeampi kuin mikä on ulkomaalaisten suhteellinen osuus väestöstä. Noin 30 prosentissa raiskausrikoksista tekijä on ulkomaalainen, Pia Kauma sanoi.

– Näihin rikoksiin on puututtava nykyistä hanakammin, sillä jos ei noudata sääntöjä, ei ansaitse turvaakaan.

Kauma kysyi Irakista, joka ei ole suostunut ottamaan rikollisiaan vastaan ja palautussopimukset ovat takkuilleet. Kansanedustaja halusi tietää sopimusneuvottelujen etenemisestä.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan on tärkeä asia tehdä selväksi, että ”ne jotka eivät saa täältä turvapaikkaa, heidän täytyy palata kotimaahansa”.

Soini kertoi lukufaktoja. Suomeen tuli hänen mukaansa aikanaan 21 500 turvapaikanhakijaa. Heistä vapaaehtoisesti on palannut 3 200, oleskeluluvan on saanut 6 300, vastaanottokeskuksissa on 5 100, jonnekin (”joko Eurooppaan tai Irakiin, kukaan ei oikein tiedä”) poistuneita on 6 400 ja 700 on saatu palautettua pakolla.

– Eli paljon on tehty, ja lisää pitää tehdä, Timo Soini totesi.

Ulkoministerin mukaan on tärkeä huomata, ettei Irak ole Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani, vaan Suomen antama rahoitus menee YK:n, järjestöjen ja maailmanpankin kautta. Siksi on hänen mukaansa tärkeää avata Bagdadiin lähetystö, jonka kautta palautusasioita voi paljon paremmin viedä eteenpäin.

– On tärkeää, että tästä maasta ei lähde sellaista signaalia ulos, että voidaan jotenkin estää sellaisten henkilöiden palauttaminen, jotka eivät täällä turvapaikkaa ole saamassa. Sellaista propagandaa ei pidä tehdä, Soini sanoi.