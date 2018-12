Timo Soinin mielestä Antti Rinteen Sdp ylpeilee itsensä suohon.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoittaa blogissaan Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen huomiota herättäneestä Suomen Kuvalehden haastattelusta. Siinä Rinne kertoi kysymyksiä, joita hän aikoo tulevana hallituksen muodostajana puolueille esittää.

Timo Soinin mielestä haastattelulla saatiin Antti Rinne ja Sdp:n koko puoluejohto ansaan, ”ylpeyden ansaan”.

– Tuohtuneita Sdp:ssa ollaan aina, mutta ylpeys on uutta. Sopimatonta sosialistille, Timo Soini toteaa.

Soini naureskelee myös SK:n valokuvalle Sdp:n johdosta. Siinä ”me hymyilemme sinulle, mutta kuuntelemme kännykkää”.

– Ei sosialistia kansan mielipide kiinnosta. Heillä on omansa. Joukkovoimalla marinoidut, jotka pitävät kiinni saavutetuista eduista ja estävät muita saavuttamasta niitä.

– Tästä oivana ilmentymänä on kaikille suunnatun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vastustaminen. Rinne oli ensimmäinen poliitikko, joka otti kantaa sitä vastaan. Kylmäsydäminen punasydän.

Timo Soinin mielestä ”ylpeä Sdp ei Jytkyä tee edes YLE:n avulla”.

– Sdp hinnoitteli itsensä ulos (Juha) Sipilän hallituksesta laskien voimansa väärin. Nyt se tekee samaa virhettä hinnoittelemalla muita ulos. Sanassakin sanotaan, että Herra on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon, Soini kuvailee.

– Ameriikoissa sanotaan, että It is hard to be humble when You are So good. On vaikea olla nöyrä, kun niin hyvä. Se sopii sinne, mutta ei sosialistille. Nokka pystyssä notkahdusta kohti.

