”Tuo mellakka” – ”käsittämätöntä että leimaatte”

Pääministerin mukaan hallitus seuraa, ettei kukaan joudu aktiivimallin takia kohtuuttomaan asemaan.

Eduskunnan kevätkauden ensimmäinen kyselytunti pidettiin torstaina uuden puhemiehen Paula Risikon johdolla. Kyselytunnin pääosa puhuttiin aktiivimallista. Sdp:n Tarja Filatov kysyi, miten ihmisten pelkoa ja huolta aiotaan lieventää.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) mukaan aktiivimallin soveltamisohjeita valmistellaan yhdessä ja ”prosessissa”, ensimmäinen versio on jo annettu ja on ”täsmennetty niitä lukuja, ne ovat näillä hetkillä valmiina”. Hänen mukaansa seurantaa tulee toteuttaa erittäin tarkasti, kuten eduskunta on sitovassa lausumassaan edellyttänyt.

Sinisten Matti Torvinen sanoi, että Pohjois-Suomessa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

– Kun tuossa olin tuossa mellakassa puhumassa perjantaina, ihmiset tulivat hyvin mielellään puhumaan minulle ja sanoivat että he eivät ole saaneet pohjoisesta työtä kun eivät ole kohdanneet sitä organisaatiota joka sitä työtä siellä tarjoaa, Matti Torvinen sanoi SAK:n mielenosoituksesta Senaatintorilla.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne protestoi.

– Edustaja Torvinen, totean teille, että se oli järjestäytynyt mielenilmaus jossa oli 8 000 ihmistä paikan päällä. On käsittämätöntä, että te leimaatte mellakaksi tällaisen, Antti Rinne sanoi.

Rinteen mukaan on hyvä, että ihmisiä tuetaan ja aktivoidaan työelämään takaisin. Hänen mukaansa suomalaiset ymmärtävät tämän ”erittäin hyvin ja vahvasti”.

– Mutta se on mennyt yli ymmärryksen, ja se herättää huolta ihmisissä, että leikataan toimeentulosta semmoisilta ihmisiltä jotka yrittävät töihin, yrittävät palveluja, eivätkä saa. Tämä on se käsittämätön piirre tässä hallituksen mallissa, että leikataan työttömyysturvaa ihmisiltä, jotka yrittävät päästä töihin tai palveluihin.

Antti Rinne tiukkasi ”oletteko valmiit estämään epätoivon lisääntymisen”.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan aktiivimalli on vain osa kymmenen toimen kokonaisuutta, niin sanottua kymppilistaa, jossa on helpotettu työttömän opiskelua, yrittämistä, pääsyä Lex Lindströmin kautta eläkkeelle ja niin edelleen.

– Vilpitön tavoitteemme kokonaisuudella, kaikilla toimilla, on se, että ihminen saa työtä, Juha Sipilä sanoi.

Sipilä kertoi keskustelustaan Superin puheenjohtajan kanssa, joka Sipilän mukaan ”avasi tämän keskustelun”.

– Hän sanoi että heidän kassansa jäsenistä 58 prosenttia on työkyvyttömiä, jotka ovat aktiivimallin piirissä. Tämä herättää isoja kysymyksiä, ja tämä meidän pitää käydä huolella läpi, pääministeri totesi.

Kokoomuksen Harri Jaskarin mukaan oli hienoa kuulla, että työvoimahallinnon määrärahoja tulisi saada lisättyä ja tiettyjä palveluseteleitäkin ja vaihtoehtoja voitaisiin katsoa.

Työministeri Jari Lindström (sin.) ihmetteli opposition vaatimuksia keskeyttää hanke.

– Ei tätä nyt keskeytetä vaan viedään tätä määrätietoisesti eteenpäin, huomioiden sen mitä eduskunta meiltä edellyttää! Me seuraamme tätä, ja totta kai teemme korjaavia toimenpiteitä. Eihän nyt hyvänen aika lainsäädäntö voi olla sellaista, että se ei ole ollut juuri ollenkaan voimassa ja siitä lyödään hynttyyt lattialle ja sanotaan että tämä oli tässä, Jari Lindström tyrmäsi.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan ”tässä salissa (eduskunnassa) oli kova vastustus silloin, kun puhuttiin työttömän määräaikaishaastatteluista”.

– Silloin puhuttiin pakkohaastatteluista ja niin eteenpäin. Kovaa pelottelua. Tänä päivänä siitä tulee valtavan hyvää palautetta, Juha Sipilä sanoi.

– Sama tulee olemaan tämän aktiivimallinkin osalta.

– Mutta eduskunnan velvoitteen mukaisesti hallitus on luvannut seurata tämän toteutumista sillä tavalla, että kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen, etteikö näitä velvoitteita pystyisi käytännössä täyttämään, Sipilä totesi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi oppositiolle, että ”olette tässä salissa vastustaneet jokaista hallituksen työllistämiskeinoa. Joka ainutta.”

– Tällä hetkellä työllistämisaste on korkeampi kuin 20 vuoteen. Talous kasvaa, ihmisiä on töissä 60 000 enemmän kuin vuosi sitten. Mitäs jos yhdessä mietittäisiin näitä asioita eikä vaan vastusteta kaikkea, Petteri Orpo pyysi.