”Tuntuuko keppi työttömästä pehmeämmältä, kun sitä heiluttaa Sanna Marin?”

Kokoomusedustaja muistutti hallituspuolueita niiden viime kauden vastustuksesta aktiivimallia kohtaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kuumensi hallituspuolueiden kollegoitaan täysistunnossa, jossa puhuttiin hallituksen esityksestä aktiivimalliksi. Edellisellä vaalikaudella se tyrmättiin SDP:n johdolla, nyt SDP:n sanotaan tuoneen saman aktiivimallin laiksi itse.

Timo Heinonen esitteli sitaatteja viime vaalikaudelta. Niitä olivat esimerkiksi:

* ”Ihmisten polvilleen laittaminen on järjetöntä. Olen saanut palautetta, jossa ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus”. – SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Aamulehdessä 5.1.2018

* ”Ja nyt kaiken tämän jälkeen tänään kerroitte, että aiotte kaikesta huolimatta tuoda tämän niin sanotun aktiivimalli kakkosen, joka kepin uhalla pakottaa työttömät samaan kaavamaisen työnhakumuottiin”. — SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman viime vaalikaudella

* ”Hallituksella on täysin väärä käsitys työttömistä ihmisistä. Hallitus pitää kaikkia työttömiä laiskoina ja saamattomina, mikä on harjoitetussa politiikassa taustalla. Ihmiskuvan vääristyneisyys johtaa aktiivimallin ja pakkohaun kaltaisiin älyttömyyksiin”. – SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Aamulehdessä 5.1.2018

* ”Minulta on kysytty, valmisteleeko hallitus uutta aktiivimallia tai työttömyysturvan leikkuria. Ei valmistele. Tämä hallitus purki epäoikeudenmukaisen aktiivimallin”. – Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) tammikuussa 2020

* ”Ilmari Nurminen muistuttaa tiedotteessaan, että hallitus on ensi töikseen lopettanut viime kaudella säädetyn aktiivimallin ja aktiivimalli kakkosta ei tule”. – SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen Demokraatissa

– Tämä esitys on aika lailla tarkkaan tuo sama, jonka Juha Sipilän hallitus esitteli omatoimisen työnhaun mallina, jonka vasemmisto-oppositio silloin nimesi aktiivimalli kakkoseksi. Työnhakijalla on tässä velvoite, pakko hakea työpaikkoja riippuen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä. Lähtökohta on pakkohaku neljän työpaikan hakemiseen kuukaudessa. Sama lähtökohta oli myös tuossa Juha Sipilän hallituksen valmistelemassa mallissa, joka kaatui viime kaudella, Timo Heinonen sanoi hallituksen lakiesityksestä.

– Mikäli tätä Sanna Marinin hallituksen aktiivimallia, sen vaateita, työnhakuvelvoitetta ei täytä, tule rangaistuksia. Keppi heiluu. Jos työtön työnhakija ei osallistu työnhakuun ja palveluihin, ensimmäisenä hänelle tulee huomautus. Häntä nuhdellaan. Tämän jälkeen velvoitteen laiminlyönnistä tulee karenssi — keppi heilahtaa. Sitten kymmenen päivän karenssi — keppi heilahtaa vähän kovempaa, ja sitten 12 viikon työssäolovelvoite, eli etuuden menettäminen toistaiseksi.

Heinosen mukaan SDP:n ja hallituksen mallissa on ”pakkohaun kaltaisia älyttömyyksiä”.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi Heinosen mukaan tammikuussa 2018, että ”aktiivimalli nöyryyttää työnhakijoita”. Kesällä 2018 Eloranta totesi, että ”aktiivimalli kakkonen ei käy”.

– No nyt se näyttää käyvän, kun sitä esittävät toverit sosiaalidemokraatit. Kysyä pitääkin SAK:n Elorannalta ja SDP:n edustaja (Matias) Mäkyseltä, että tuntuuko se keppi työttömästä paremmalta, kun sitä heiluttaa kädessään Sanna Marin eikä Jari Lindström.

Istuntosalin vasemmalta puolelta huudettiin takaisin ”paljon paremmalta!”.

– SAK:n Jarkko Elorannalta Iltalehdessä 17.9. tänä vuonna kysyttiin, että aiotteko vaatia hallituksen malliin muutoksia. Aiotteko lähteä barrikadeille? Työntekijöiden ykkösedunvalvoja naurahtaa: ”Hehheh, ei varmaan tähän tarvii”, Heinonen jatkoi siteerauksiaan.

– Näin ne ajat muuttuvat ja aktiivimalli kakkonen tulee, kun sitä sosiaalidemokraatit nyt esittävät. Keppi on tukevasti edustaja Mäkysen ja pääministeri Marinin kädessä.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman vastasi.

– Kun kuuntelin edustaja Heinosen puheenvuoroa, jäin kysymään, ettekö parempaan pysty. Piditte pitkän puheenvuoron, käytitte sitaatteja, mutta ette kertonut yhtä ainutta kokoomuksen tai teidän kantaa tähän malliin, Antti Lindtman sanoi.

– Kerroinhan, Timo Heinonen huusi väliin.

– Minulla on aavistus, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että teitä harmittaa, että se teidän hallituksenne aikainen keppimalli on purettu. Teitä harmittaa se, että nyt työtön, jos on itse aktiivinen — toisin kuin silloin kun te olitte viemässä tätä leikkurimallia, jossa, vaikka työtön olisi ollut kuinka aktiivinen mutta ei saanut työtä, häneltä leikattiin, ja nyt se on pois. Onneksi ovat vaalit välissä, onneksi demokratia toimii, Lindtman totesi.

Timo Heinonen vastasi Antti Lindtmanille.

– Tässä teidän mallissanne, edustaja Lindtman, keppi on Sanna Marinin kädessä, ja tein teille kysymyksen, kysyin edustaja (Matias) Mäkyseltä, mutta kysyn nyt teiltä: tuntuuko työttömästä se keppi pehmoisemmalta, kun sitä heilauttaa pääministeri Sanna Marin, kun sitä olisi heilauttanut viime kaudella työministeri (Jari) Lindström? Tässä on karenssit, tässä on työssäolovelvoite, etuuksien menettämiset, tässä on samat elementit, mitkä olivat silloin, mitä te vastustitte ja laitoitte tovereiden kanssa SAK:n johdolla koko maan seis, Timo Heinonen sanoi.

SDP:n Matias Mäkysen mukaan ”ei ole lainkaan yllättävää, että edustaja Heinosta harmittaa se, että aktiivimalli ykkönen on purettu ja aktiivimalli kakkosta ei koskaan tullut”.

– Se oli viime hallituksen epäonnistunutta työllisyyspolitiikkaa, jolle jälkeenpäin ei ole onnistuttu osoittamaan minkäänlaista vaikuttavuutta. Nyt sen sijaan tehdään uudenlaista työllisyyspolitiikkaa, jonka johtolankana on inhimillisyys, Matias Mäkynen sanoi.

– Me lievennämme karensseja, me annamme ensimmäisestä kerrasta huomautuksen. Työttömyysturvassa on aina ollut velvollisuuksia, niin tulee olemaan myös jatkossa. Siinä ei ole kysymys kepittämisestä vaan oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainosta. Jatkossa nämä karenssit ovat paljon lievempiä ja ihmiset saavat paljon vahvempaa tukea.

Sen nyt kuitenkin totean, että viime vaalikaudella omatoimisen työnhaun malli nimettiin oppositiosta aktiivimalli 2:ksi. Ja nyt lähes samanlainen malli tulee käyttöön. Onko se yhä aktiivimalli? — Jari Lindström (@JariLindstrm2) September 16, 2020