Suomalaiselle käsittämätöntä – Tanskassa ghetot ovat arkipäivää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinkiläisvaltuutetun mielestä kaupunkisuunnittelulla ja asuntopolitiikalla voidaan välttää Tanskan virheet.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Dani Niskasen (kok.) mukaan Suomessa ei saa toistaa Tanskan virheitä maahanmuutto- ja lähiöpolitiikassa.

Keskustelu Tanskan lähiöongelmasta on käynyt kiivaana siitä asti, kun Tanskan hallitus esitteli maaliskuun alussa poikkeuksellisen kovia toimia sisältävän ohjelmansa, jolla yritetään pureutua ghettojen ongelmiin. Dani Niskanen oli tällä viikolla Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan kanssa tutustumassa tilanteeseen Kööpenhaminassa.

– Lähes jokaisessa oppilaitoksessa, jossa vierailimme, keskustelua värittivät segregaatiokehityksestä johtuvat ongelmat. Tanskassa ghetoista puhuminen on arkipäivää ja myös virallista kielenkäyttöä, mikä tuntuu suomalaisesta näkökulmasta käsittämättömältä, helsinkiläisvaltuutettu sanoo tiedotteessaan.

Tanska on määritellyt ghetoiksi tietyt ongelmalähiönsä muun muassa ulkomaalaistaustaisten osuuteen, työttömyyteen ja rikollisuuteen perustuvien mittareiden perustella. Korkeimmillaan ulkomaalaisten osuus on Tanskassa tietyillä alueilla jopa noin 90 prosenttia.

– Segregaatiokehityksessä häviäjiä ovat kaikki, niin kantaväestö heikenneen taloudellisen ja turvallisuustilanteen myötä kuin maahanmuuttajatkin, joiden mahdollisuudet integroitua uuteen kotimaahan vaikeutuvat, Niskanen sanoo.

Vaikka Suomessa ollaan Tanskan luvuista vielä kaukana, Niskanen muistuttaa, että Helsingissäkin on jo alueita, joissa maahanmuuttajien osuus on noin 35-40 prosenttia väestöstä. Niskasen mukaan tästä on syytä olla huolissaan.

– Jos lumipalloefekti lähtee kerran käyntiin, sitä on kenties mahdotonta enää pysäyttää, Niskanen sanoo.

Helsinkiläisvaltuutetun mielestä ainoa tapa välttää Tanskan tie Suomessa on jatkaa nykyistä sosiaalisen sekoittamisen politiikkaa, mikä tarkoittaa erityisesti järkevää kaupunkisuunnittelua ja asuntopolitiikkaa. Niskasen mukaan ongelma ei ole kuitenkaan ratkaistavissa vain kaupungin päätösvaltaan kuuluvin toimin, vaan myös valtion harjoittamalla maahanmuuttopolitiikalla on merkitystä.

– Hyvin olennaista on pitää maahanmuuton kokonaisvolyymi riittävän pienenä, jotta maahanmuuttajaväestön integroituminen Suomeen on käytännössä mahdollista. Tämä seikka unohtuu usein julkisessa keskustelussa, Niskanen sanoo.