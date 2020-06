”Kuin keuhkot olisivat lasinsirpaleita täynnä”

Yhä sairastaville epidemia ei ole menossa ohi.

Facebookin Koronaviruksen saaneet ja oireilevat -ryhmän 507 vastaajan kyselyssä pitkäaikaissairaat kertovat oireistaan tavoilla, jotka piirtävät kuvaa COVID-19:n kavaluudesta ja rajuudesta:

– Alkoi vatsavaivoilla, kuvotus, palelu, kurkkukipu. Jatkui väsymys, kurkkukipu ja kova päänsärky. Niistin ruskeaa limaa ilman nuhaa. Noin kk ensioireiden jälkeen tuli kova kuume, lihassäryt… Parempi jakso. Maaliskuussa alkoi painontunne, keuhkokipu, sykehäiriöt, huimaus, unihäiriöt, yöhikoilu, tunne, ettei keuhkot täyty. Kesti 3,5 vkoa. Syke/verenpaineongelmat, puutuminen, painontunne ja kurkkukipu palasi huhtikuun lopulla. Silloin menin vasta lääkäriin kun sydämeen ja keuhkoon sattui. Vasen puoli kipeä/puutunut. Vasen käsi sormissa ja varpaissa ”säkenöi”.

– Oireet pahenivat: sisäänhengittäminen muuttui työlääksi ja painavan kirjan/tiiliskiven tuntemus lisääntyi, lihaskivut niin rajut kuin jyrä olisi päältä ajanut, ja kuumetta oli 38.4.

– En tähän päivään mennessä tiedä oliko mulla korona vai ei.

– Nyt uutena mulle on tullut nivelsäryt.

– Osat päivät voi olla ok ja sit tulee aaltoilevasti nopeasti takaisin.

– Tuntuu siltä kropassa, että virus aktivoituu miten sattuu ja sen kyllä huomaa kun näin käy. Alkaa poskissa / naamassa kihelmöimään ja puutuneisuus valtaa kasvot. Säteilee myös hampaisiin.

– Kova huimaus.

– Voimakas lasermainen 30min-1h jatkuva väristys läpi kehon öisin 1-3 viikoilla, voimakkaat tulipallot/poltteet keuhkoissa öisin 1-2 viikoilla.

– Suussa outoja haavoja tai patteja ja violetit suonet näkösällä.

– Tuoksuherkkyyskohtaus jälkioireaikana n.40 pvn kohdalla>3h kestänyt vakava hengenahdistus, mitä ei ole koskaan ennen ollut.

– Vielä kolme viikkoa sen jälkeen, kun koin päivän jolloin tuntui että voin hyvin tuli kaksi kertaa päivässä ”kohtaus” jolloin tuntui kuin keuhkot olisivat olleet lasinsirpaleita täynnä. Kukin ”kohtaus” kesti noin tunnin. Päivittäin yskin vielä hillittömiä limaklönttejä.

– Epäilin taudin alussa meningiittia tai enkefaliittia: hallusinaatioita, selkää kaarelle vetäviä kramppeja, horkkapalelua ja tärinää, päänsärkyä, niskajäykkyyttä, oksentelua. Sittemmin unihäiriöitä, uneliaisuutta ja jälkioireina uneliaisuutta ja pahoinvointia ja silmissä valonarkuutta pitkään.

– Kurkkukipu, punapilkulliset tonsillit, vaikeuksia niellä, kuumia jalkoja, pistelyä ja tukoksen tunteita raajoissa, kipua keski-selässä luitten takana, kipua emättimessä ja kondylooma, tinnitus, masennus.

– Poreilu ja merkillinen rasahtelutuntemus keuhkoissa sekä kutina kurkunpäässä edelsi pari päivää ennen kuin räjähti järkyttävä päänsärky pahoinvointineen. Migreenin kohtauslääke ei tehonnut, myös silmäsärky oli valtava noin 6h päänsäryn kera.

– Verenvuoto nenästä toispuoleisesti oikealla, jäykkyys niskassa oikealla, tunne, että vettä nenässä, ruoka ja juoma haisi ja maistui kloriitille yhden vuorokauden.

– 3 viikkoa ennen parantumistani tuntui, että pernan kohdalla on nyrkin kokoinen ylimääräinen patti. Ja kylkiluut olivat kipeät. Lääkäri lähetti ultraan, eikä mitään näkynyt, ihan normaalia kaikki. Samalla koko vatsan alue ja sisäelimet tutkittiin ja kaikki normaalia. Oireet päättyivät siihen, että tunsin muutaman päivän ajan, että kylkiluuni räjähtävät poikki. Mitään ei tapahtunut kuitenkaan ja sen jälkeen olen tuntenut itseni terveeksi. Täysin hullu tauti tämä covid.

Kova repiminen,

oireet aaltoilivat

– Täysin mystinen tauti, mitään tällaista en ole aiemmin sairastanut.

– Kova repiminen keuhkoissa vajaan viikon akuutissa vaiheessa.

– Oireet aaltoilivat jännästi: ne ilmestyivät yhtäkkiä ja katosivat yhtä yllättäen, kunnes taas palasivat uudestaan. …Keuhkot ikään kuin jäykistyi, eikä niiden koko kapasiteetti ollut käytössä. Tunsin keuhkoni, tuntui siltä kuin ne olisi vuorattu metallilla eikä ne joustaneet normaalisti hengittäessä.

– Jatkuva hutera ja heikko olo kesti todella pitkään.

– Kaiken kaikkiaan todella outo ja poikkeuksellinen tauti.

– Erikoisinta tässä kaikessa on, että koko ajan julkisuudessa puhutaan, kuinka helposti korona tarttuu. Sitten kun meitä on iso joukko, kenellä näitä oireita on pitkään, epäillään kuitenkin, että nämä oireet on kuvittelua.

– Alkuun oli se veriyskä, sekä veren sisäinen valuminen ja siitä seurasi veren vähyys, kuulemma siksi ei kuume noussut, näin minulle kerrottiin.

– Korvakipu alkuvaiheessa,ei löytynyt mitään (lääkärissä) vihlonta/kipu kesti viikkoja,mutta se tuli satunnaisesti.

– Puoli-istuvassa asennossa tuntui kuin tajunta olis lähtenyt, huimaus.

– Muutama lääkäri on uskaltanut kohdallani todeta, että oireeni ovat koronaa. Diagnoosia ilman testiä ei kuitenkaan minulla ole.

– Koska lääkäri oli sitä mieltä, että korona ei voi kestää näin kauan (tuolloin noin 7 viikkoa), olen jäänyt tosi yksin tekemään päätöksiä siitä kuinka vapaasti voin liikkua ihmisten ilmoilla, kun hengitystieoireita kuitenkin on edelleen nyt 11. viikollakin.

– Mediassa tulee vähän tietoa pitkään oireilevista, puhutaan lievästi sairastuneista ja vakavasti sairastuneista. Mitä on tämä kuukausien kestävä sairastaminen, mitä kummallisimpien oireiden kanssa.

– Tämä on tauti, jota en haluaisi koskaan toiste sairastaa, ja toivon, että tämä jo vihdoin loppuisi. Kroppa alkaa jo väsyä kun tästä ei tiedä koska loppuu ja miksi oireet vaan jatkuu, ja onko nämä oireet vielä itse tautia, jälkitautia vai paranemisprosessia vai mitä?

