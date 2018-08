Tunnistatko julkkiksen? Hän pyrkii kuvernööriksi, ja kisa on kuuma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Cynthia Nixon ja istuva kuvernööri vaihtoivat keskiviikkona loukkauksia.

Kyllä, hän on yksi Sinkkuelämää -tv-sarjan ja -elokuvien neljästä naisesta, roolihahmonaan asianajaja Miranda Hobbes. Todellisuudessa hän on Broadway-näyttelijä Cynthia Nixon, joka pyrkii New Yorkin kuvernööriksi.

Nixon pyrkii demokraattien esivaalissa syrjäyttämään istuvan kuvernööri Andrew Cuomon. Äskeisessä mielipidemittauksessa Cuomo kuitenkin johti Nixonia prosenttiyksiköin 60-29.

Cynthia Nixonin viimeisenä mahdollisuutena pidettiin ehdokkaiden keskiviikkoista tv-väittelyä. Siitä kuului jo etukäteen kummia, kun Nixonin tiimi vaati väittelytilaisuuden pitopaikan lämpötilan nostamista. Syy tähän ei aivan käynyt selväksi. Nixonin avustaja viittasi perusteluissaan “seksistisyyteen”.

Väittelystä tuli joka tapauksessa kuuma.

– Voitko lopettaa keskeyttämisen?, Andrew Cuomo sanoi eräässä tilanteessa.

– Voitko sinä lopettaa valehtelemisen?, Cynthia Nixon heitti takaisin.