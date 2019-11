Tunnin juna ihmetyttää: Sanna Marinilta halutaan selitys

Liikenne- ja viestintäministerin mukaan eri suunnilla on erilaiset edellytykset rakentua hankeyhtiömallilla.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan kansallisten raidehankkeiden toteutustavasta tulee vielä keskustella.

Liikenne- ja viestintäministeriö LVM arvioi perjantaina, että Turun tunnin juna ei hankeyhtiönä kiinnosta yksityisiä sijoittajia. Sen sijaan Helsingistä Tampereelle kaavaillun nopean radan ympärille olisi ministeriön mukaan helpompi virittää sijoittajia kiinnostava hankeyhtiö.

Ministeri Sanna Marin vahvistaa Twitterissä, että ”eri suunnilla on erilaiset edellytykset rakentua hankeyhtiömallilla”

– Esimerkiksi riippuen matkustajamääristä ja siitä, onko hankeyhtiön omistajilla omassa omistuksessaan sellaisia kiinteistöjä, joiden arvon voidaan olettaa merkittävästi nousevan ratainvestoinnin myötä, Sanna Marin toteaa.

– Kyse on siis siitä, onko yhtiöistä muodostettavissa elinvoimaisia. Kyse on myös siitä, kuinka paljon investointi tulee maksamaan hankeyhtiömallilla verrattuna perinteiseen budjettirahoitukseen.

Kokoomuksen kansanedustajat kertovat pitävänsä ministeri Sanna Marinin linjauksia kummallisina. Heidän mukaansa Turun tunnin junalle myönnettiin Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa ja sitä edistettiin vahvasti.

Myös Antti Rinteen (sd.) hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan Tunnin junan ja muut suuret ratahankkeet keskeiseksi tavoitteeksi.

– Maan edellinen ja nykyinen hallitus on sitoutunut Turun tunnin junaan. STT:n jutussa ei lähteitä mainita, mutta valmistelun riippumattomuuden ja objektiivisuuden näkökulmasta tuntuu kummalliselta, jos liikenne- ja viestintäministeriössä hanketta ei edistetä. Ministeri Marin on selityksen velkaa, vaativat maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva sekä kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo tiedotteessaan.

– Investoinnit suuriin hankkeisiin on mahdollista tehdä, jos halua on. Suuret ratahankkeet, kuten Turun tunnin juna, ovat keskeisiä ilmastotavoitteille, keskeisiä elinkeinoelämälle ja ennen kaikkea keskeisiä ihmisten liikkumiselle. Hallituksella täytyy olla aidosti uskallusta kehittää Suomea, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén vaatii.

Olisi kiinnostavaa tietää, tukeeko @kokoomus ja @PetteriOrpo nopeiden raideyhteyksien toteuttamista, mikäli osoittautuu, että hankkeita on taloudellisesti kannattamaton rakentaa hankeyhtiömallilla. Itse olen valmis keskustelemaan asiasta.

Jotta hankeyhtiö voi rakentaa radan, on yhtiöllä oltava uskottava näkymä tulovirrasta, jota vastaan yhtiö voi esimerkiksi saada lainaa. Yhtiön tulopohja voi muodostua useista palasista kuten omistajien vastikkeista, EU-rahoituksesta, kiinteistöomaisuudesta ja ratamaksuista.

Toivon todella, että Kokoomus on valmis kansantaloudellisesti järkevään ratkaisuun raidehankkeiden rahoittamisessa. Minulle käy hankeyhtiömalli, jos se on taloudellisesti mahdollinen ja järkevä. Jos ei ole, on keskusteltava hankkeiden toteuttamisesta budjettirahoitteisesti.

— Sanna Marin (@MarinSanna) November 8, 2019