Tunnettua tutkijaa kalastellaan kokoomuksen ehdokkaaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudenmaan Kokoomus on nimennyt 29 ehdokasta eduskuntavaaleihin.

Kokoomus havittelee eduskuntavaaliehdokkaaksi supervaalipiiri Uudellemaalle kovan luokan turvallisuusasiantuntijaa.

Verkkouutisten tietojen mukaan kokoomuksessa on laajasti pyydetty Aalto yliopiston professori Jarno Limnélliä ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin. Limnéll on turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden kärkikaartia. Hän on erikoistunut kyberturvallisuuteen ja asuu Vihdissä.

Limnéll vahvistaa Facebook-päivityksessään, että vetoomuksia on tullut.

– Olen ollut syksyn aikana kovin yllättynyt siitä miten moni on kysynyt ja kannustanut minua lähtemään ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Päivityksessään Limnéll jättää ehdokkuutensa auki, mutta siis pohtii VU:n tietojen mukaan vakavasti ehdokkuuttaan.

Kai Mykkänen ja Elina Lepomäki nosteessa?

Uudenmaan Kokoomus nimesi piirikokouksessa lauantaina 29 ehdokasta huhtikuussa pidettäviin eduskuntavaaleihin. Loput 7 ehdokasta nimetään myöhemmin.

Istuvista kansanedustajista ehdokkaiksi nimettiin Pia Kauma, Mia Laiho, Elina Lepomäki, Sari Multala, Kai Mykkänen, Veera Ruoho, Kari Tolvanen ja Raija Vahasalo.

Kansanedustajista erityisesti Mykkäsen ja Lepomäen odotetaan kasvattavan äänimääriään. Viime eduskuntavaaleissa Mykkänen sai 5 262 ja Lepomäki 6 541 ääntä. Vaalikauden aikana Mykkänen on tullut tunnetummaksi sisäministerinä ja Lepomäki haastettuaan Alexander Stubbin kokoomuksen puheenjohtajakisassa sekä saatuaan julkisuutta kirjallaan.

Uudellamaalla on tarvetta uusille ääniharaville, sillä kevään eduskuntavaaleissa on uudelleenjaossa kotimaan politiikasta luopuneen Stubbin yli 27 000 ääntä. Toiselle sijalle kokoomuksen listalla tuli Harry Harkimo yli 11 000 äänellä. Hän erosi kokoomuksesta viime keväänä ja perusti oman Liike Nyt -liikkeen.

Muita ehdokkaita kokoomuksen listalla ovat Siri Ahokas, Petri Graeffe, Arto Hägg, Tapio Karjalainen, Mika Kasonen, Mervi Katainen, Pihla Keto-Huovinen, Rita Kostama, Kimmo Oila, Carita Orlando, Jussi Patinen, Diana Ponkkala, Jaakko Rainio, Iida-Eveliina Rantalainen, Sakari Rokkanen, Jukka T. Salminen, Tere Sammallahti, Ruut Sjöblom, Binga Tupamäki, Heikki Vestman ja Henrik Vuornos.