Tunnettu pubi lopettaa toimintansa – ”viimeinen naula arkkuun”

Rajoitukset ovat pysäyttäneet tapahtuma- ja keikka-alan lähes täysin.

Yli 50 vuotta Kuopion keskustassa toiminut Henry’s pub lopettaa toimintansa. Pubi kertoo päätöksestään Facebook-julkaisussa, joka on kerännyt vuorokaudessa yli viisi tuhatta tykkäystä.

Pubi on tunnettu livemusiikistaan. Sen liikeidea on ollut vuodesta 1989 lähtien nojannut vahvasti livekeikkohin, joita ei ole koronarajoitusten vuoksi saanut pitää.

– Viimeisen naulan pubin arkkuun naulasivat koronan mukanaan tuomat rajoitukset, jotka ovat sekä vähentäneet rajusti ravintola-alan liikevaihtoa, että pysäyttäneet tapahtuma- ja keikka-alan lähes täysin, Henry’s pubin Facebook-päivityksessä kuvaillaan.

Vararengasravintoloiden toimitusjohtaja Juho Rissasen sekä ravintolapäällikkö Emppu Paanasen mukaan epävarma nykytilanne on ollut ikävä niin henkilökunnalle, esiintyjille kuin asiakkaillekin.

– Henkka on keikkapaikkana suht pienikokoinen ja vaikeakulkuinen. Keikkatoiminnan harjoittaminen tiloissamme on ollut koronarajoitusten myötä mahdotonta jo yli vuoden ajan, mutta työtä ja kuluja aiheutuu silti merkittävä määrä. Viime vuosikymmeninä Henkan liikeidea on ollut vahvasti sidottuna livekeikkoihin ja nyt kun keikkoja ei ole saanut pitää – on pubikin ollut kiinni, Rissanen ja Paananen kuvaavat.

– Keikkatoiminta ei ole päätoimialaamme ja koronasta selvitäksemme katseet pitää nyt suunnata muualle, sillä tapahtumien ja keikkojen tulevaisuus selkeän exit-suunnitelman sekä alan toimijoille riittävien tukien puuttuessa näyttää vielä pitkään epävarmalta.

Savon Sanomien mukaan pubin portaille tuotiin viime yönä kynttilöitä. On todennäköistä, että ravintolat menevät myös Pohjois-Savossa kiinni maanantaista alkaen.