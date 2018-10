Tunnettu laulaja kääntyi muslimiksi – on nyt Shuhada’ Davitt

Sinead O’Connorin mukaan kaikki pyhät kirjoitukset päätyvät islamiin.

Irlantilaislaulaja Sinead O’Connor on paljastanut vaihtaneensa nimensä ja kääntyneensä katolilaisuudesta islaminuskoon.

51-vuotiaan laulajan uusi nimi on Shuhada’ Davitt, jolla hänet löytää nyt myös Twitteristä. Nimi on arabiaa, ja sen merkitys on ”marttyyrit” tai ”todistajat”.

Laulaja kertoo sosiaalisessa mediassa faneilleen olevansa ylpeä muslimiksi kääntymisestään. Asiasta uutisoi tässä brittilehti Mirror.

− Tämä on luonnollisen johtopäätös missä tahansa älykkäässä teologisessa matkanteossa. Kaikki pyhät kertomukset johtavat islamiin.

Nothing Compares 2 U -hitistään tunnetuksi tullut laulaja on vaihtanut Twitter-profiilikuvansa mustavalkoiseen urheilumerkki Niken logoa jäljittelevään kuvaan. Kuvassa on teksti: ”Wear a hijab, just do it (käytä hijabia, tee se vain). Hän on saanut huomautuksia arabian kielen käytöstään, koska

Laulaja on myös jakanut itsestään kuvia hijab-huivi päässään.

Sinead O’Connorilla on ollut aiemmin ristiriitoja katolisen kirkon kanssa. Hänen rinnassaan on suuri tatuointi, jossa on kuva Jeesuksesta ja sydämestä.

Renowned Irish singer formerly known as Sinead O’Connor and now as Shuhada, @MagdaDavitt77, proclaimed the Shahadah. We pray that Allah grants her Peace in all aspects of this life and hereafter, Ameen. She has a truthful soul. Pls join me in wishing her the best in her future. pic.twitter.com/LDIqymGZ0K — Shaykh Dr Umar Al-Qadri (@DrUmarAlQadri) October 26, 2018