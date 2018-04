”Tunnelma sanoinkuvaamaton” – kansanedustajan kuvat juhlivasta Jerevanista

Armenian pääministeri Serzh Sargsyan ilmoitti maanantaina eroavansa yli viikon kestäneiden mielenosoitusten jälkeen.

Kansanedustaja Kimmo Kivelä (sin.) on Jerevanissa tapahtumien keskipisteessä. Kivelä kirjoittaa Facebookissa tunnelmista pääministerin eroilmoituksen jälkeen.

– Tunnelma Jerevanissa on sanoinkuvaamaton. Pääministeri Sargsyan ilmoitti muutama tunti sitten jättävänsä paikkansa, Kimmo Kivelä kertoo kuviensa saatteena.

– Kansaa on juhlimassa kaduilla vähintään 100 000! Hotellimme sijaitsee tapahtumien keskipisteen, tasavallan aukion kupeessa.

– Viikon kestäneet protestit nyt tässä vaiheessa! Melkoista hulabaloota, Kivelä totesi aiemmin kuvien kera.

Oppositio oli syyttänyt Sargsyania valtaan takertumisesta, sillä hän oli ollut aiemmin presidenttinä enimmäisajan eli kymmenen vuotta. Suurmielenosoitukset alkoivat parlamentin valittua hänet viime viikon tiistaina pääministeriksi ilman vastaehdokkaita.

Vielä vuorokautta aiemmin Kivelä pelkäsi pahinta.

– Tilanne Jerevanissa rauhaton ja räjähdysaltis. Toivottavasti tilanne ei riistäydy hallinnasta. Tie demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan on täällä perin ohdakkeinen, hän totesi sunnuntaina Facebookissa.

