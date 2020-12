Tummanpunainen Ruotsi loistaa koronakartalla – ”karmivaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylilääkärin mukaan on huolestuttavaa, että Ruotsi kuuluu nyt Euroopan pahimpiin viruspesäkkeisiin.

Ruotsi korostuu nyt Euroopan koronakartalla yhtenä maista, joissa virustilanne on pahin. Our World in Data -sivuston kartan tiedot perustuvat John Hopkinsin yliopiston lukuihin 45:stä Euroopan maasta.

Ruotsi kuuluu nyt maihin, joiden virusilmaantuvuus on ollut seitsemän päivän aikana yli 500 uutta tapausta miljoonaa asukasta kohden. Joulukuun 8. päivä Ruotsin luku oli 523,01. Edelle menevät Serbia (1062,1), Kroatia (818,11), Liettua (782,48), Luxemburg (763,84), Montenegro (751,52), Slovenia (742,21), San Marino (631,4) ja Andorra (623,09).

Serbia on kartalla ainoa musta maa yli 1000:n ilmaantuvuudellaan. Muut luetellut maat näkyvät tummanpunaisina. Aiheesta uutisoivan Aftonbladetin mukaan Ruotsi ”loistaa kartalla vihaisen tummanpunaisena”.

Suomen vastaava luku oli 71,68.

Koko maailman listalla Ruotsi sijoittui joulukuun 6. päivänä sijalle 14 huonoimmissa ilmaantuvuusluvuissa.

Ruotsalaisen Danderydin sairaalan ylilääkäri Johan Styrudin mukaan Ruotsin sijoitus on ”karmiva”.

− Huolestuttavaa, että olemme näin valtavan korkealla. Tilanteemme on selvästi pahin Pohjoismaissa. Niissä on melko samanlaisia ihmisiä ja strategioita, joten on hyvin huolestuttavaa, että olemme päätyneet tähän, Johan Styrud kommentoi Aftonbladetille.