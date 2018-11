Tummaihoisena esiintyvästä ruotsalaismallista iso nettikohu

Instagram-malli kiistää väittäneensä olevansa muuta kuin valkoihoinen.

Ruotsalainen Emma Hallberg, 19, on Instagram-malli, jolla on yli 200 000 seuraajaa. Tummalle ja kiharatukkaiselle Emmalle on riittänyt ihailijoita.

Erikoinen kohu hänestä alkoi noin viikko sitten. Twiittaaja tiesi kertoa, että todellisuudessa Emma on valkoisen kantaruotsalaisperheen valkoihoinen tytär, joka meikkaa ja spreijaa itseään valokuviin tummaihoiseksi.

Vanhemmat kuvat todistivat asian. Nyt nuorta naista syytellään blackfishingistä, harhaanjohtamisesta tai teeskentelystä, nettisuosion saamiseksi.

Emma Hallberg puolustautui Buzzfeedille sanomalla, että hän pitää itseään vain valkoisena eikä ole väittänyt muuta. Hän sanoo saavansa auringosta syvän rusketuksen.

Emman Instagram-kuviin voi tutustua tästä. Sivulla on myös hänen Let me explain -selvityksensä kohusta.

can somebody stop emma hallberg’s blackface bitch ass pls??

“i tan very easy in the sun” faceass. pic.twitter.com/gnUZtxAMpo — 🦋🤬☁️🖤🥰 (@riverscurse) November 9, 2018

@WannasWorld Isnt it ironic how Black women are supposedly the least desired, yet White women are trying so hard to look like us. Check out this Swedish White girl Emma Hallberg trying to paass by darkening her appearance, teasing her hair and creaing filling out her lips. WTF pic.twitter.com/wBmaSyK2V6 — Niccole Nero Gaines (@2CsNiccole) November 19, 2018